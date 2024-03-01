良田坳峽谷︱屯門行山路線 良景邨起步(附交通方法)

可乘屯馬綫往兆康站轉輕鐵505/507/615/615P，於輕鐵良景站落車。 乘巴士的話，由葵芳站、旺角東站、藍田站、紅磡站等巴士線可在良景邨總站或新圍站落車。 由良景往新圍苑外的香港紅卍字會屯門卍慈小學，或便利店右方往保良局方王錦全小學，靠左向良俊樓約5分鐘，於一支太陽能街燈的路口上斜40分鐘，就可到達港版屯門大峽谷。沿軍路上斜約半小時，難度與鰂魚涌的柏架山道自然徑類似，斜度對少運動或負重高的人而言仍算吃力。

屯門大峽谷深20米

經過「前方為青山練靶場，切勿進入」後樹蔭漸減，過良田坳至屯門大峽谷更接近零樹蔭，水和防曬裝備及行山鞋都不可或缺。在杯靈雙渡中間位的良田坳，向西北方踏上鋪設好的馬路，轉兩個大彎後柏油路轉為碎石路，眼前已見到屯門大峽谷。雖然沒有官方路徑，但只要細心留意，就會發現有較好行的路線。部份沖溝被石屎填補，而且斜坡被切割成小樓級。

晨運園地旁落斜往「此路危險，不得擅進」，抵達港版屯門大峽谷。屯門大峽谷貴為打卡熱點，卻是屯門朋友首次到訪。香港不大，但你又有沒有探索過上班和居住地方以外的香港呢？屯門大峽谷呈V型深20米，形成這片地質靚景原因是花崗岩相對易被風化，經多年風化侵蝕，形成沖溝劣地。這處岩石含鐵，鐵被氧化後形成啡色及紅色。而遊人亦可在路上找到較難被風化的石英。除了看日落，還有季節限定的芒草，打卡元素多。由於花崗岩相對脆弱，建議勿站在邊緣位置打卡，安全至上。由港版大峽谷原路折返至良景站，結束行程。如有時間可沿柏油路約一小時到下白泥，等待天空之鏡日落。

