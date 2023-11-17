芒草行山路線︱蓮花山接大東山爛頭營 大嶼山第二、第三高山峰連走(附交通資訊)

白芒交通 嶼巴36號 蓮花山是香港常見地名，行山有機會混淆的包括麥理浩徑9段附近、大帽山下的蓮花山及大嶼山大東山旁的蓮花山非常開揚，因此體力要求及難度會隨當日天氣而改變，天氣明朗得「曬燒豬」或超大風也不是奇事，因此出門前最好做好準備，預計天氣曬就多帶水及運動飲品、太陽眼鏡、帽、手袖等 36號嶼巴一日只有5班，最合理的是早上10時一班。在東涌B出口直前入巴士總站，沿路在巴士總站末端穿出，小心過達東路的2條馬路，36號嶼巴位於巴士總站右方，由港鐵站計約5分鐘內抵達。車程約10分鐘，在l數百年歷史的白芒村落車。入村沿大路，經過近約80年歷史的焚化爐，右轉上樓梯就是前往蓮花山及大東山的無限天梯。

大嶼山第三高山 蓮花山僅次鳳凰山大東山 由水平面上大嶼山第三高山峰蓮花山，一般步速約需要行2-3小時，因此早段不用心急。近年當局修整了部份梯級，難度略減，只是路中有不少風化後的石塊，落腳要小心。婆髻山為這條大嶼山行山路線首個迎面而來的山峰，主徑在482米旁而過，而這段不開揚石級亦大得像獅子山，經過529米的萡刀屻及天書壁入口，又緊接另一段天梯。第一批芒草在牛牯膊至鴨腳瀝一帶出現，芒草範圍當然不及大東山，但人少更值得停留。

蓮花山如像身處大嶼山中央 過三山台後，主徑左方有一條略為隱蔽的小徑，可以通過往766米的蓮花山。途中有大量芒草海，在芒草季節不想和人逼，蓮花山絕對是比大東山更好的選擇。蓮花山一塊石塊平板被朱翁朱維德稱為天帝之床（又有人稱上帝之床），是打卡及休息的好地方。蓮花山的怪石多，華表石群、鷹嘴石等，校好角度就會出現。蓮花山三角測量站建在岩石上，身手一般的不推薦登上。 蓮花山山頂景觀像身處大嶼山中央，人龍一步一步向前方的大東山爛頭營進發，後方雙峰插霄鳳凰山及天壇大佛頓成配角。後方的愉景灣水及梅窩銀礦灣，以至另一邊的貝澳及老人山各有特色，除了靈會山至大澳、分流外，幾乎整條鳳凰徑都在眼前。

大東山芒草月份 由蓮花山的三角測量站旁的小徑可接上雙東坳，落腳位不多加上斜度不低，宜慢不宜急。在芒草季節來到雙東坳，有足夠裝備、體力和糧水的話，定要再花15分鐘登上大東山。如果由梅窩或南山上大東山，需要通過無限級樓梯的考驗，幸好在雙東坳後斜度及梯級高度大減，加上涼風陣陣，邊行邊發現與東涌市中心及機場距離漸遠。 大東山的芒草月份每年不同，近年大約是11月中至12月中。相約朋友到大東山，朋友表示不肯定有否到過大東山，但大東山的芒草海與爛頭營靚景，到訪過絕不會忘記。朋友第一次到大東山，想找大東山打卡位，想避開人潮的，可在L013後暫離鳳凰徑主徑，向二東山方向探索，但謹記小徑植物長得高，要加倍小心及保持安靜，勿騷擾爛頭營屋主，自己垃圾自己帶走。

大東山跳板石曾發生意外 有體力及時間，可在爛頭營18號屋旁離開鳳凰徑約20分鐘登上869米的大東山最高點。大東山僅次大帽山及鳳凰山，為香港第3高山峰。要接回鳳凰徑，可先經跳板石及斜坡，前者是打卡熱點，經常人山人海，如果要打卡一定要安全至上，避免再複製之前發生嚴重受傷意外。 大東山日落夕陽是另一個熱門IG題材，要把握Magic hour的時光。11月到訪時約5時，L013一帶已看不到太陽，因此沿鳳凰徑向伯公坳邊行邊拍照。天空出現漸變色，畫面在腦海中久久不散，肉眼看永遠是最真實。