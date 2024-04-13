行山中暑︱玉桂山、蚺蛇尖等8個夏天不宜中暑黑點

夏天行山，常聽到有中暑意外新聞。以下行山中暑黑點擁有多個共通點，令中暑的機會比一般郊遊地方更高。首先是名氣大，慕名而來的行人人士基數大，中暑的人數自然較高。其次是沒有撤出點，意識到身體響起警號時也無路可退。第三是樹蔭指數低，蚺蛇尖、雞公嶺等都難有地方可降溫，自然多中暑個案。
酷熱天氣下，任何戶外地方也有機會中暑。因此要避免長時間被太陽曝曬，定時補充水分，人無事先做到世界冠軍。重溫舊聞，只要高溫，難度不高的西貢橋咀洲、沙頭角鹿頸也曾出現中暑個案。
行山中暑黑點1︰蚺蛇尖
蚺蛇尖為香港三尖之首，名氣大令不少人挑戰。但每年夏天都有行山客在蚺蛇尖中暑的意外。2022年7月一名52歲男子中暑後送院亡，只是冰山一角。蚺蛇尖相對簡單的行山路線來回約13公里，開始登山攀爬起就毫無樹蔭，一旦越過危險告示牌就沒有撤出點。忠告不建議夏天登蚺蛇尖，留待涼快的秋冬較明智。
行山中暑黑點2︰雞公嶺
元朗最靚的山當數雞公嶺，但雞公嶺上落費力加上零樹蔭，不是新手行山路線，任何天氣到訪也要帶備充足水分。2022年7月24日平均氣溫32度，當日一名33歲印尼裔女子在下午行雞公嶺時中暑今埰，獲飛行服務隊救起但最終不治。
行山中暑黑點3︰玉桂山鴨脷排
玉桂山是港女打卡勝地，因鄰近市區、距離不長又有海景、連島沙洲、燈塔等，成為行山熱點不無道理。然而玉桂山距離雖然不長，但沒有樹蔭或補給點，而且上落山斜度高，需要額外體力，非一般郊遊路線。
2022年5月兩名女子抵鴨脷排時中暑不適，需要送院救治幸無大礙。
行山中暑黑點4︰船灣淡水湖郊遊徑
郊遊徑代表簡單易行？少年你太年輕了。船灣淡水湖郊遊徑是香港少有過10公里的郊遊徑，官方距離15.5公里，連同主壩等近19公里。除了距離長，路況不太好行，就算急步行也需要6小時左右完成。2023年5月某日（當日溫度攝氏32度）一名63歲行人漢獨行，在船灣淡水湖郊遊徑的長排墩中暑，留院4日後不治。
行山中暑黑點5︰西灣山
西灣山是麥理浩徑2段必經之路，位於浪茄及西灣村之間。西灣山314米高，看似不高但暗藏殺機。由浪茄上西灣山，路況不理想，往往無風而感到悶焗，並不是太多人可以一條氣登頂。2023年6月3日一名男子在下午於西灣中暑昏迷，需要直升機送院。
行山中暑黑點6︰針山
針山位於城門水塘之上，是著名行山地點。由主壩登針山，需要在1.7公里內攀升海拔逾300米，逾千級天梯一段接一段，非常吃力。中途沒有涼亭，只能用生命值硬接。就算秋冬天行針山，也會感到熱力而非涼快。2017年5月，一名62歲男子與朋友由城門水塘行上針山，即麥理浩徑7段時，在針山近最高點時中暑不適。送院後情況穩定。
行山中暑黑點7︰八仙嶺
無論由鶴藪水塘、大美督春風亭、新娘潭登八仙嶺，都需要大幅度上落。任何天氣行空曠的八仙嶺，都需要一定體能。由屏風山、黃嶺、犁壁山至八仙嶺全無樹蔭，練烈陽神功，不必在八仙嶺。2019年8月一名59歲男子獨行到八仙嶺，在仙姑峰中暑昏迷。幸行山人士發現，直升機救治後清醒。2021年一名男子獨行，黃嶺坳一帶失蹤，5日後被尋獲遺體。
行山中暑黑點8︰蒲台島
離島空曠是常識吧，補給點有限，加上通常在晨早開船，舟居勞頓後抵達離島，往往已不在最佳狀態。前往離島郊遊需要長時間在曝曬，容易令體能較高及未能補充足夠水分。
2021年6月一名70歲男子在蒲台島行山時中暑，當日最高氣溫32度。