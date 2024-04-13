行山中暑︱玉桂山、蚺蛇尖等8個夏天不宜中暑黑點

酷熱天氣下，任何戶外地方也有機會中暑。因此要避免長時間被太陽曝曬，定時補充水分，人無事先做到世界冠軍。重溫舊聞，只要高溫，難度不高的西貢橋咀洲、沙頭角鹿頸也曾出現中暑個案。 行山中暑黑點1︰蚺蛇尖 蚺蛇尖為香港三尖之首，名氣大令不少人挑戰。但每年夏天都有行山客在蚺蛇尖中暑的意外。2022年7月一名52歲男子中暑後送院亡，只是冰山一角。蚺蛇尖相對簡單的行山路線來回約13公里，開始登山攀爬起就毫無樹蔭，一旦越過危險告示牌就沒有撤出點。忠告不建議夏天登蚺蛇尖，留待涼快的秋冬較明智。

行山中暑黑點2︰雞公嶺 元朗最靚的山當數雞公嶺，但雞公嶺上落費力加上零樹蔭，不是新手行山路線，任何天氣到訪也要帶備充足水分。2022年7月24日平均氣溫32度，當日一名33歲印尼裔女子在下午行雞公嶺時中暑今埰，獲飛行服務隊救起但最終不治。 行山中暑黑點3︰玉桂山鴨脷排 玉桂山是港女打卡勝地，因鄰近市區、距離不長又有海景、連島沙洲、燈塔等，成為行山熱點不無道理。然而玉桂山距離雖然不長，但沒有樹蔭或補給點，而且上落山斜度高，需要額外體力，非一般郊遊路線。

2022年5月兩名女子抵鴨脷排時中暑不適，需要送院救治幸無大礙。