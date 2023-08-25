行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等神器減受傷遇險機會

行山用品｜手提電話 近年新興使用app如「香港遠足路線」，以內置的離線地圖、以及下載行山路線配合。離線地圖好處是就算沒有電話流動訊號也可以透過gps運作，誤差少。部份行山app亦設「行錯路提醒」。如果離開香港行山，可以考慮台灣的Hikingbook、或MAPS.ME。如果你仍在使用Google Map行山，不妨改做更安全方法。 行山用品｜外置充電器（尿袋） 手提電話既要在求救或使用行山apps時使用GPS導航，不少人會邊行邊影相或拍片，加速電力消耗。如果在陽光猛烈的日子或晚上使用手提電話，螢幕需要比正常更高的亮度，更會增加電話無電機會。因此一個已充好電的充電器（尿袋）及合適的充電線重要性不比手提電話低。

行山用品｜地圖及指南針 實體地圖當然有存在價值，行山時放在袋內不重，但電話總會失靈或無電，實體地圖任何時間也有作用，可能救你一命。實體地圖連同指南針一起使用，想學習使用地圖及指南針以方便行山，可報讀山藝課程。 行山用品｜背囊 把行山用品放得落，背部又不會投訴的背囊十分重要。不時在山上見人拿膠袋、斜揹袋都未必是好方法。 容量：根據行程的長度和個人需求選擇適當背囊容量，由8-20L不等，部份設防水套。 背板和肩帶：舒適的背板和肩帶可以減輕背部和肩膀的負擔，選擇時應試穿 材料：輕量、耐磨、防水材質 口袋：選擇多個口袋的背囊，方便拿出及分類不同物品，有水袋的更要留意有沒有水袋隔。 腰帶：腰帶可分散重量，減輕背部負擔。

行山用品｜行山鞋 類型：根據行程的難度和地形，選擇適合的鞋子類型，如短程或山賽有機會穿跑山鞋、到外國作兩日或以上行山的或適合中筒鞋。如到雪地，更要考慮行山鞋的防水程度。 鞋底：選擇具有良好的防滑和耐磨性能的鞋底，如Vibram鞋底。 尺寸：選擇合適的尺寸，可以避免磨腳和影響行走舒適度，試穿時應留足空間，方便腳趾活動。 支撐：選擇具有良好支撐和穩定性的行山鞋，可減少腳踝扭傷機會，特別是在崎嶇不平的地形。 其他特殊需求：如攀登需要專門的攀登鞋，雪地徒步需要有防滑裝置的雪地鞋等。 行山用品｜外套 就算在夏天，不少山坳、山頂位置風力強勁，如鳳凰山、大帽山髮夾彎、蚺蛇尖等。因此不論天氣如何，也應帶上外套作保暖甚至擋雨之用。香港濕度高，建議選擇外套時以透氣度及防水性先決。

行山用品｜防曬用品 行山是戶外運動，暴露在陽光下容易受到紫外線的傷害，因此防曬是非常重要的。在行山時，建議使用具有高SPF值的防曬乳液或噴霧，以保護皮膚免受紫外線的傷害。此外，也可以使用帽子、太陽眼鏡、手袖或長袖衣服等物品來保護頭部、臉部、眼睛和手臂、後頸、鼻、手背等部位的皮膚。另外，應該定期補擦防曬產品，以確保防曬效果的持久性。總之，在行山時，防曬是必不可少的，選擇合適的防曬產品和措施可以有效保護皮膚免受紫外線的傷害。 行山用品｜帽 帽子是重要行山裝備以為您提供保護並改善舒適度。一頂好的帽子可以保護您的頭部免受陽光直射。在炎熱的天氣，一頂寬邊帽能提供陰影，幫助保護臉部和頸部免受陽光照射，同時也有助於降低中暑的風險。選擇時要揀合適大細及理想的透氣度。而冬天時，帽子可以幫助保持頭部的溫度，防止體溫過快地流失。 行山用品｜太陽眼鏡 防UV太陽眼鏡是行山時不可或缺的裝備。它們可以保護您的眼睛免受有害紫外線的傷害，並且可以減少強烈陽光對您視線的影響，使您在行走時能夠清晰地看到前方。選擇時，要確保眼鏡能夠阻擋100%的UVA和UVB輻射。有些太陽眼鏡還有偏光功能，可以減少眩光，使您在水面或雪地等反射強烈的環境中視線更清晰。

行山用品｜水 水袋或水樽也可，最重要是帶「足夠」以上份量的水份，勿為輕便而「剛剛好」。一般行山路線可帶1.5至2公升的水，當然要視乎難度及天氣等，如環湖出咀的話3.5公升也未必足夠。水袋相對水樽輕，而且隨時可以飲用，不用花時間從背囊拿水樽。水袋的缺點是要打開背囊才了解餘下水量，以及清洗困難。水樽的優點則與水袋相反。使用非即棄式容器相對環保，否則行一次山買一支水則不太理想。 行山用品｜哨子 哨子是行山出現意外時，求救之用。根據國際山難求救訊號為1分鐘吹6次哨子；6次哨子響起後停1分鐘再重覆。現時不時行山背囊也在胸扣位置設哨子。使用哨子時，要注意信號發出的節奏，讓搜救隊伍能夠辨識出你的信號。你可以先聽一下周圍的聲音，並嘗試發出一些有規律的信號，以便讓搜救隊伍能夠更容易地找到你。 行山用品｜乾糧 行山時，乾糧是必不可少，尤其是在長途跋涉或野營時更為重要。乾糧的優點是輕便易攜帶，不易腐壞，而且營養豐富，可以提供身體所需的能量和營養素，補充糖分、鹽分等。在行山途中，身體需要消耗大量的能量，如果沒有充足的營養補給，就會感到疲勞和虛弱，甚至可能導致體力不支。而乾糧可以提供高熱量、高蛋白質和高纖維的食物，能夠有效地補充身體所需的能量和營養素，維持體力。在郊野進食後要帶走垃圾，自己垃圾自己帶走。後備食糧 緊急之用，最好長期放在袋內仍然不易溶或碎掉，energy bar或是好選擇。