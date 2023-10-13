行山鞋實測｜KEEN ZIONIC WP貫穿城市與自然

行山鞋測試｜KEEN ZIONIC WP貫穿城市與自然

提起行山鞋，多數人第一時間會想到的不是深色又厚實的鞋身，就是眼花撩亂又奇特風格的設計，但KEEN全新的ZIONIC系列卻不一樣，在保證行山舒適性的基礎上，更接近於日常穿著的顏色和外觀設計。如果說KEEN ZIONIC WP是一對行山鞋，其實更傾向於運動休閒和行山兩用的鞋款，無論是日常健身房運動或者行山都有不錯的舒適度和承托力。

KEEN ZIONIC WP 流線型鞋身 收到的是ZIONIC WP的綠色女裝版，屬於靈活輕便的低筒款，真實的顏色相對於官方圖片更為淺色，流線型的鞋身，鞋頭印有KEEN的字眼，白色超薄斑點鞋帶和鞋舌緊實的設計，加上鞋面除了塗有不含PFA的耐用防水劑，更採用KEEN.DRY防水透氣膜，防水性能一流。另外鞋內採用的環保抗臭技術使焗汗的情況減少。

包裹性和輕巧兼備 對於一對行山鞋，最重要的是舒適度和抓地力，穿上的感覺是輕鬆，相對於筆者日常的出街鞋竟然更加輕！而筆者因為有扁平足，所以選擇了大半碼。雖然鞋頭稍微長了一小段，但穿著都感覺到舒適的包裹性和輕巧，以及兩個半鐘頭的行山活動足弓都有沒有任何的不適，可見其支撐力很好。唯一要挑剔的可能是新鞋的關係，後腳跟的位置比較硬，會有輕微磨腳的情況，但又不至於磨損，相信穿著多幾日後會有改善。 鞋底採用KEEN.ALL-TERRAIN 全地型橡膠，採用4毫米無定向式凹凸深坑紋，一路上無論是踩在山路或者石屎路上都有不錯的抓地力，就算砂石路，都沒有「跣胎」的情況出現。

踩水窪鞋內仍乾爽 證防水性能 防水方面，筆者試過在下雨天穿著，返工放工大約經過20分鐘有雨的路程，鞋內完全沒有濕過，中間試過輕輕踩過一個水窪亦沒有問題，擁有KEEN.DRY 防水透氣薄膜使鞋身保持輕盈卻又有著不錯的材質。如圖可見鞋面的水珠完全入侵不了。 總體而言，這是一對適合運動和跑山路的多功能鞋，其輕便和舒適度是筆者特別喜歡的地方，加上可以日常穿搭的同時又具有不錯的防水性，會成筆者經常穿著的鞋款。 由於出發的時間太遲，加上一路上走走停停影下相，最後沒有登上馬鞍山頂峰，不過恰巧捕捉到夕陽的一刻。