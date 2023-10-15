熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
行山
2023-10-15 07:00:01

行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 以經典之名喚醒山系靈魂

分享：
行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 以經典之名喚醒山系靈魂

行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 以經典之名喚醒山系靈魂

陰雨綿綿的季節終於過去！秋意漸濃，當你沉醉於和煦陽光之下，會發現萬物步調突然變得格外悠閒，你總不會想在假期裏浪費好天氣吧！適逢經典山系鞋履KEEN JASPER 15歲生日，JASPER家族推出一系列全新配色！由備受歡迎的大地色系，以至亮眼拼色，JASPER家族成員不但換上新衣裳，更迎來了JASPER MID 中筒款式，照顧不同用家對機能與配襯的需求。為慶祝JASPER 推出15週年，品牌更與Omas Hände主理人米田有希（Aki Yoneda）再度聯手合作，利用簡約米色鞋面配以羊毛絨鞋舌，為JASPER重新注入活力，以經典之名喚醒山系靈魂。

行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款，行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款

JASPER 5款新配色

秋意盎然，也許你已經興致勃勃計劃著下一個行山郊遊地點。踏入十月，漫遊山野季節終於來臨，不論是野外登高尋幽探秘、還是戶外音樂祭，一雙功能與型格兼備的鞋子，能陪伴你追求慢活時光，感受大地原始魅力。帶有濃厚日系風格的JASPER一向以兼具機能與易於搭配見稱，能巧妙地融入不同的穿搭之中。貴為奠定基礎的經典，JASPER靈感源自攀石運動的鞋面設計，鞋面採用麂皮物料，柔軟鞋墊配合延伸至腳趾的鞋帶設計，進一步提高貼合度，護趾鞋頭為雙足帶來貼腳而安全舒適的上腳感。潮流機能設計照顧熱愛戶外活動的用家需要，輕盈舒服同時又能滿足了現代人重視個人特色的穿衣習慣。今回，JASPER 帶來了五款全新配色，分別是男裝沙色拚x紅色鞋帶、女裝經典黑色x桃紅色鞋舌、Omas Hände 奶油米色聯乘款，以及男女裝均備有的夢幻湖泊綠色。另外，JASPER ROCK限量別注版亦帶來了橘黃x 寶藍新配色。

 

全新JASPER MID 中筒款　穿梭城郊舒適之選

全新推出的JASPER MID繼承了 JASPER 家族設計基因，鞋身線頭簡潔俐落，充滿機能性美學設計的，不但突破了城市與戶外的界線，更呼應近年大熱山系機能風潮。JASPER MID同樣採用護趾鞋頭，高級皮革面料加入防水功能 — KEEN.DRY 透氣薄膜技術，打造出雨季必備的神級山系鞋履。作為JASPER 家族全新成員，JASPER MID以中筒設計矚目登場，山系機能風愛好者無論是搭配戶外裝備還是時尚服飾，都能輕鬆展現品味，為日常配搭創造出更多想像空間。

KEEN JASPER 女裝行山鞋 KEEN JASPER 女裝行山鞋 KEEN JASPER 女裝行山鞋 KEEN JASPER 女裝行山鞋 KEEN JASPER 男裝行山鞋 KEEN JASPER Rocks 男裝行山鞋 KEEN JASPER Rocks 男裝行山鞋 KEEN JASPER x Omas Hände KEEN JASPER 男裝行山鞋 KEEN JASPER MID男裝行山鞋 KEEN JASPER MID男裝行山鞋

JASPER ROCK限量別注版　快速穿脫秒速出門

JASPER變奏而生的JASPER ROCKS，鞋身線條更渾圓，加上鞋頭護趾功能設計，依舊貫徹山系原野風格。針對機能性提升，JASPER ROCKS鞋帶亦換成免綁索扣鞋帶，即使單手操作仍然能輕易調較鬆緊度，即使秒速出門亦能營造出精緻的山系穿搭感。升級橡膠鞋底擁有良好抓地力，透氣網狀內襯，配以延伸至腳趾的鞋帶設計，加強了貼合度。配色方面，JASPER ROCKS帶來了寶藍配亮橘色，對比鮮明充滿玩味的配色，讓鞋履成為配搭焦點！

JASPER系列男女裝款式均配備兩條不同色系的鞋帶，方便配搭不同造型。與此同時，為體現 KEEN 品牌的環保精神，KEEN JASPER 系列使用經LWG認證的皮革廠加工的環保高級皮革，藉此減少自然界的有害化學物。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受