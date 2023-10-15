行山鞋｜KEEN JASPER x Omas Hände 15周年紀念聯乘款 以經典之名喚醒山系靈魂

陰雨綿綿的季節終於過去！秋意漸濃，當你沉醉於和煦陽光之下，會發現萬物步調突然變得格外悠閒，你總不會想在假期裏浪費好天氣吧！適逢經典山系鞋履KEEN JASPER 15歲生日，JASPER家族推出一系列全新配色！由備受歡迎的大地色系，以至亮眼拼色，JASPER家族成員不但換上新衣裳，更迎來了JASPER MID 中筒款式，照顧不同用家對機能與配襯的需求。為慶祝JASPER 推出15週年，品牌更與Omas Hände主理人米田有希（Aki Yoneda）再度聯手合作，利用簡約米色鞋面配以羊毛絨鞋舌，為JASPER重新注入活力，以經典之名喚醒山系靈魂。

JASPER 5款新配色

秋意盎然，也許你已經興致勃勃計劃著下一個行山郊遊地點。踏入十月，漫遊山野季節終於來臨，不論是野外登高尋幽探秘、還是戶外音樂祭，一雙功能與型格兼備的鞋子，能陪伴你追求慢活時光，感受大地原始魅力。帶有濃厚日系風格的JASPER一向以兼具機能與易於搭配見稱，能巧妙地融入不同的穿搭之中。貴為奠定基礎的經典，JASPER靈感源自攀石運動的鞋面設計，鞋面採用麂皮物料，柔軟鞋墊配合延伸至腳趾的鞋帶設計，進一步提高貼合度，護趾鞋頭為雙足帶來貼腳而安全舒適的上腳感。潮流機能設計照顧熱愛戶外活動的用家需要，輕盈舒服同時又能滿足了現代人重視個人特色的穿衣習慣。今回，JASPER 帶來了五款全新配色，分別是男裝沙色拚x紅色鞋帶、女裝經典黑色x桃紅色鞋舌、Omas Hände 奶油米色聯乘款，以及男女裝均備有的夢幻湖泊綠色。另外，JASPER ROCK限量別注版亦帶來了橘黃x 寶藍新配色。

全新 JASPER MID 中筒款 穿梭城郊舒適之選

全新推出的JASPER MID繼承了 JASPER 家族設計基因，鞋身線頭簡潔俐落，充滿機能性美學設計的，不但突破了城市與戶外的界線，更呼應近年大熱山系機能風潮。JASPER MID同樣採用護趾鞋頭，高級皮革面料加入防水功能 — KEEN.DRY 透氣薄膜技術，打造出雨季必備的神級山系鞋履。作為JASPER 家族全新成員，JASPER MID以中筒設計矚目登場，山系機能風愛好者無論是搭配戶外裝備還是時尚服飾，都能輕鬆展現品味，為日常配搭創造出更多想像空間。