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行山
2023-10-20 08:00:53

道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架

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道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架

道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架

道風山1930年由挪威傳教士艾香德（Karl Ludvig Reichelt）建道風山基督教叢林，古色古香。融合中西文化既是享受寧靜之地，由沙田站起半小時內到達，是鄰近市區及短程行山路線。

文︰山全部都係山

鄰近市區沙田站

沙田站B出口左轉，落行人天橋後U-Turn往排頭村方向，於沙田鄉事委員會右方樓級起步。沿路而上約15-20分鐘至迴旋處，右轉沿道風山路行人路而上。轉了幾個彎，一座座白色建築物，已是道風山，因此只要在迴旋處沒有行錯，只是兩條斜路並不複雜。

景點1︰道風山明陣

基督教叢林在周一至五早上9時至下午5時開放，周末到訪仍可到十字架、明陣等地方，路口有地圖予大家指引。到訪時尊重場合，勿大聲騷擾別人。筆者先往蓮花池和明陣迷宮，明陣由石塊圍成迷宮，是禱告和靈修之地，在香港並不常見。踏進明陣，幽靜油然而生。

 

道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖） 道風山行山路線（am730製圖）

景點2︰聖殿中西合壁

返回主建築群，中式重簷八角攢尖頂教堂為聖殿。淺藍色襯紅色和白色設計配以十字架頂，簷角上各設四名僧侶像，為中西融合之作。聖殿外掛上聖鐘，刻有六角星即大衛之星和代表永恆的「壽」字。

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景點3︰點五步十字架場景

經圓覺草場，左轉5分鐘過孫中山題字的生命門，12米高大十字架予人感覺壯觀。架上刻上「成了」兩字，在活水井和活在主內石間，彷似千言萬語。《點五步》中，盧光輝校長（廖啟智飾）與沙燕棒球隊由城門河跑上道風山大十字架。校長逐一兜巴星謝志龍（林耀聲飾）、范進威（胡子彤飾）、陳強（岑珈其飾） 等沙燕球員，並教訓他們「自己都睇唔起自己，你嘅人生就只有一個字，就係輸」

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景點4︰中式耶穌彩繪

旁邊的感恩亭與聖殿同樣中西合壁，亭內刻上6幅耶穌生平彩繪瓷畫，最為人熟悉的當數五餅二魚故事。畫中札上髮髻穿長衫的，就是耶穌。道風山規模不少，除上述地方還有蓮花洞、藝術軒、小望夫石、雲水堂等可參觀。由沙田站行30分鐘就到道風山，是快閃郊遊行山路線。行山以外，既可接觸二級歷史建築的中西文化融合，亦可靜享道風山明陣等。登山之路全柏油路，是親子遊的理想路線。

道風山行山路線難度及交通（am730製圖） 道風山行山路線難度及交通（am730製圖）
行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）
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