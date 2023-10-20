道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架

道風山1930年由挪威傳教士艾香德（Karl Ludvig Reichelt）建道風山基督教叢林，古色古香。融合中西文化既是享受寧靜之地，由沙田站起半小時內到達，是鄰近市區及短程行山路線。

鄰近市區沙田站

沙田站B出口左轉，落行人天橋後U-Turn往排頭村方向，於沙田鄉事委員會右方樓級起步。沿路而上約15-20分鐘至迴旋處，右轉沿道風山路行人路而上。轉了幾個彎，一座座白色建築物，已是道風山，因此只要在迴旋處沒有行錯，只是兩條斜路並不複雜。

景點1︰道風山 明陣

基督教叢林在周一至五早上9時至下午5時開放，周末到訪仍可到十字架、明陣等地方，路口有地圖予大家指引。到訪時尊重場合，勿大聲騷擾別人。筆者先往蓮花池和明陣迷宮，明陣由石塊圍成迷宮，是禱告和靈修之地，在香港並不常見。踏進明陣，幽靜油然而生。