長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 最高點瞰連島沙洲

長洲好去處 由中環坐船往長洲渡輪碼頭，落船先往左方，沿北社海傍街往北帝廟及北眺亭。經匯豐銀行和球場，右方上樓梯為北帝廟。長洲北帝廟又名玉虛宮，建於1783年。事源1777年疫症當道，漁民遠赴惠陽縣迎北帝神像到長洲，自此疫症全消。因此幾年後林煜武帶領當地居民集資建廟奉祀北帝。長洲北帝廟為傳統三進式建築，為香港一級歷史建築物。北帝廟外舉辦太平清醮，平時除了拜神上香亦有睇相服務。

長洲高點北眺亭 95米海拔北眺亭為長洲高點，北帝廟左方大樹和溫浩根長者鄰舍中心左方斜路，經過一些民居。於長洲北社長利遊樂場往右。經墳場與長北路，沿長欄杆樓梯，由北帝廟行20分鐘內就到達長洲高點、95米海拔的長洲北眺亭。就算夏天也會迎來涼風陣陣，在樓級俯瞰長洲連島沙洲全景，更有人指是港版鳥居函館景。有時間和體力可一路落斜至東灣仔，沿另一邊長洲家樂徑折返至北帝廟，無時間的就在港版鳥居函館景折返即可。

長洲海景和石刻 長洲最長及最著名沙灘為東灣泳灘，設救生員當值。東灣距離碼頭僅數分鐘路程，加上是香港首面奧運金牌得主李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，設滑浪風帆紀念花園及風帆壁畫紀念香港第一人「風之后」。到長洲賞日落的話，長洲東灣是不二之選。 沿海濱長廊經長洲醫院往華威酒店方向，於黑排路找到長洲石刻。長洲石刻源自青銅時代估計達3000年歷史，有指是幾何圖紋或動物怪獸狀圖案，當中兩組紋飾由幾條曲線環繞著小凹槽而成，1982年被列為香港法定古蹟。長洲愛情鎖牆位置將在東灣路近艾堡餐廳，拍拖的可在此寫上愛的宣言。