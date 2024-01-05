熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
行山
2024-01-05 13:10:00

長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 附長洲船期表

分享：
長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 附長洲船期表（am730製圖）

長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 附長洲船期表（am730製圖）

長洲（Cheung Chau）是香港最著名的連島沙洲，離島遊、長洲一日遊、長洲美食、行山露營、Staycation或到訪特色小店、都一應俱全。長洲面積約3平方公里。長洲是香港首面奧運金牌得主「風之后」李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，金句「香港運動員唔係垃圾」記憶猶新。

文︰山全部都係山

 

如何前往中環5號碼頭到長洲？

香港站E出口出閘，上兩條電梯進入IFC國際金融中心商場。向前方直行，在City’s Super和Zara靠左過天橋。落扶手電梯後，面向海岸轉右方行5分鐘就到達中環五號碼頭，即來往長洲的碼頭。由香港站計約10分鐘路程，由中環到5號碼頭約要15-20分鐘。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

長洲船期表及船程

截至2023年4月，來往長洲船票成人最平為普通船$14.2，普通船豪華位$22.3、快船$28.1。來往長洲船票周日或公眾假期就較貴，成人最平普通船$21.2、普通船豪華位$32.5、高速船為$40.7。長者、小童及殘疾人士半價。來往長洲船期約半小時一班。長洲來往中環船如非天氣影響，基本上24小時都有船班（周日及公眾假期23︰30及02︰20船班往中環），不用擔心。由中環5號碼頭到長洲船程普通船約55-60分鐘，高速船為35-40分鐘，高速船有機會遇上輕微離心力，怕暈船浪的建議搭普通船。普通船設豪華位或普通位，如普通位已售罄就要考慮不特別豪華的豪華位。

 

長洲好去處

由中環坐船往長洲渡輪碼頭，落船先往左方，沿北社海傍街往北帝廟及北眺亭。經匯豐銀行和球場，右方上樓梯為北帝廟。長洲北帝廟又名玉虛宮，建於1783年。事源1777年疫症當道，漁民遠赴惠陽縣迎北帝神像到長洲，自此疫症全消。因此幾年後林煜武帶領當地居民集資建廟奉祀北帝。長洲北帝廟為傳統三進式建築，為香港一級歷史建築物。北帝廟外舉辦太平清醮，平時除了拜神上香亦有睇相服務。

Ad Block

長洲高點北眺亭

95米海拔北眺亭為長洲高點，北帝廟左方大樹和溫浩根長者鄰舍中心左方斜路，經過一些民居。於長洲北社長利遊樂場往右。經墳場與長北路，沿長欄杆樓梯，由北帝廟行20分鐘內就到達長洲高點、95米海拔的長洲北眺亭。就算夏天也會迎來涼風陣陣，在樓級俯瞰長洲連島沙洲全景，更有人指是港版鳥居函館景。有時間和體力可一路落斜至東灣仔，沿另一邊長洲家樂徑折返至北帝廟，無時間的就在港版鳥居函館景折返即可。

Ad Block

長洲海景和石刻

長洲最長及最著名沙灘為東灣泳灘，設救生員當值。東灣距離碼頭僅數分鐘路程，加上是香港首面奧運金牌得主李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，設滑浪風帆紀念花園及風帆壁畫紀念香港第一人「風之后」。到長洲賞日落的話，長洲東灣是不二之選。

沿海濱長廊經長洲醫院往華威酒店方向，於黑排路找到長洲石刻。長洲石刻源自青銅時代估計達3000年歷史，有指是幾何圖紋或動物怪獸狀圖案，當中兩組紋飾由幾條曲線環繞著小凹槽而成，1982年被列為香港法定古蹟。長洲愛情鎖牆位置將在東灣路近艾堡餐廳，拍拖的可在此寫上愛的宣言。

Ad Block

長洲美食推介

長洲角酪

長洲角酪地址︰長洲新興街78號

長洲角酪美食︰角酪及角酪卷

「長洲站」為新興打卡點，距離碼頭幾分鐘，共7-8個座位，想無痛打卡及坐底品嘗要夠早。近來長洲角酪在中環德輔道中80號及皇后大道中93號中環街市一樓開設分店，無時間入長洲的可以拜訪分店。

郭錦記餅店

郭錦記餅店地址︰長洲北社街46號

郭錦記餅店長洲美食︰平安包、嚤囉酥、合桃酥、鷄仔餅

港式風味餅店，亦有新意念注入，真材實料。店內傳出香味是最好的宣傳。任何時間都有遊人或當地人幫襯。

長洲故鄉茶寮

故鄉茶寮地址︰長洲教堂路17號地下

故鄉茶寮長洲美食︰紅豆餅、芝士紅豆餅

不太起眼的位置，卻有長長人龍，必有原因。十蚊一件紅豆餅，適合香港人的「唔太甜」，當下午茶一流。

長洲鬆一zone

鬆一zone地址︰長洲北社街10號地舖

鬆一zone長洲美食︰多國菜

寵物友善的多國菜餐廳，擺盤、份量、味道皆有水準，而且價錢相宜。全間餐廳掛滿名畫，由狗狗取代耶穌等名人，一問之下原來畫上的狗狗除了店主愛犬肉鬆、肉丸外，全都是長洲相熟的狗狗。當日就遇上畫中的「拿破崙」。

長洲犬茶 WowTea

長洲犬茶地址︰長洲建新里6號地下 

犬茶長洲美食︰芝芝蜜桃、珍珠奶茶

小店格局，適合行到攰歇腳休息飲杯珍珠奶茶。留意少甜已經夠甜，落單前留意。哥基店長湯圓在店內店外不停趑趄噉轉，以其身形來來回回非常治療。網上有意見指店長湯圓不是每天「扮工」，想與店長自拍的或要運氣。

離島好去處︱長洲/馬灣/南丫島/東龍島等行山一日遊(附船期表)

大嶼山離島行山路線

Ad Block
Ad Block

 

長洲美食一日遊路線

路線

長洲渡輪碼頭→北帝廟→北眺亭→東灣泳灘→長洲石刻→愛情鎖牆

起步交通

中環5號碼頭上船往長洲

終點交通

長洲公眾碼頭上船回中環

補給

長洲沿路食肆、士多、咖啡店等

撤退

-

廁所

北社街、中興後街、東灣沙灘、海傍街體育館

距離/需時

約4.6公里

3-4小時(連休息及拍照)

體力

1.5/5

技術

1/5

景色

4.5/5
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受