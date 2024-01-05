長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 附長洲船期表

長洲（Cheung Chau）是香港最著名的連島沙洲，離島遊、長洲一日遊、長洲美食、行山露營、Staycation或到訪特色小店、都一應俱全。長洲面積約3平方公里。長洲是香港首面奧運金牌得主「風之后」李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，金句「香港運動員唔係垃圾」記憶猶新。
如何前往中環5號碼頭到長洲？
香港站E出口出閘，上兩條電梯進入IFC國際金融中心商場。向前方直行，在City’s Super和Zara靠左過天橋。落扶手電梯後，面向海岸轉右方行5分鐘就到達中環五號碼頭，即來往長洲的碼頭。由香港站計約10分鐘路程，由中環到5號碼頭約要15-20分鐘。
長洲船期表及船程
截至2023年4月，來往長洲船票成人最平為普通船$14.2，普通船豪華位$22.3、快船$28.1。來往長洲船票周日或公眾假期就較貴，成人最平普通船$21.2、普通船豪華位$32.5、高速船為$40.7。長者、小童及殘疾人士半價。來往長洲船期約半小時一班。長洲來往中環船如非天氣影響，基本上24小時都有船班（周日及公眾假期23︰30及02︰20船班往中環），不用擔心。由中環5號碼頭到長洲船程普通船約55-60分鐘，高速船為35-40分鐘，高速船有機會遇上輕微離心力，怕暈船浪的建議搭普通船。普通船設豪華位或普通位，如普通位已售罄就要考慮不特別豪華的豪華位。
長洲好去處
由中環坐船往長洲渡輪碼頭，落船先往左方，沿北社海傍街往北帝廟及北眺亭。經匯豐銀行和球場，右方上樓梯為北帝廟。長洲北帝廟又名玉虛宮，建於1783年。事源1777年疫症當道，漁民遠赴惠陽縣迎北帝神像到長洲，自此疫症全消。因此幾年後林煜武帶領當地居民集資建廟奉祀北帝。長洲北帝廟為傳統三進式建築，為香港一級歷史建築物。北帝廟外舉辦太平清醮，平時除了拜神上香亦有睇相服務。
長洲高點北眺亭
95米海拔北眺亭為長洲高點，北帝廟左方大樹和溫浩根長者鄰舍中心左方斜路，經過一些民居。於長洲北社長利遊樂場往右。經墳場與長北路，沿長欄杆樓梯，由北帝廟行20分鐘內就到達長洲高點、95米海拔的長洲北眺亭。就算夏天也會迎來涼風陣陣，在樓級俯瞰長洲連島沙洲全景，更有人指是港版鳥居函館景。有時間和體力可一路落斜至東灣仔，沿另一邊長洲家樂徑折返至北帝廟，無時間的就在港版鳥居函館景折返即可。
長洲海景和石刻
長洲最長及最著名沙灘為東灣泳灘，設救生員當值。東灣距離碼頭僅數分鐘路程，加上是香港首面奧運金牌得主李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，設滑浪風帆紀念花園及風帆壁畫紀念香港第一人「風之后」。到長洲賞日落的話，長洲東灣是不二之選。
沿海濱長廊經長洲醫院往華威酒店方向，於黑排路找到長洲石刻。長洲石刻源自青銅時代估計達3000年歷史，有指是幾何圖紋或動物怪獸狀圖案，當中兩組紋飾由幾條曲線環繞著小凹槽而成，1982年被列為香港法定古蹟。長洲愛情鎖牆位置將在東灣路近艾堡餐廳，拍拖的可在此寫上愛的宣言。
長洲美食推介
長洲角酪地址︰長洲新興街78號
長洲角酪美食︰角酪及角酪卷
「長洲站」為新興打卡點，距離碼頭幾分鐘，共7-8個座位，想無痛打卡及坐底品嘗要夠早。近來長洲角酪在中環德輔道中80號及皇后大道中93號中環街市一樓開設分店，無時間入長洲的可以拜訪分店。
郭錦記餅店地址︰長洲北社街46號
郭錦記餅店長洲美食︰平安包、嚤囉酥、合桃酥、鷄仔餅
港式風味餅店，亦有新意念注入，真材實料。店內傳出香味是最好的宣傳。任何時間都有遊人或當地人幫襯。
故鄉茶寮地址︰長洲教堂路17號地下
故鄉茶寮長洲美食︰紅豆餅、芝士紅豆餅
不太起眼的位置，卻有長長人龍，必有原因。十蚊一件紅豆餅，適合香港人的「唔太甜」，當下午茶一流。
鬆一zone地址︰長洲北社街10號地舖
鬆一zone長洲美食︰多國菜
寵物友善的多國菜餐廳，擺盤、份量、味道皆有水準，而且價錢相宜。全間餐廳掛滿名畫，由狗狗取代耶穌等名人，一問之下原來畫上的狗狗除了店主愛犬肉鬆、肉丸外，全都是長洲相熟的狗狗。當日就遇上畫中的「拿破崙」。
長洲犬茶地址︰長洲建新里6號地下
犬茶長洲美食︰芝芝蜜桃、珍珠奶茶
小店格局，適合行到攰歇腳休息飲杯珍珠奶茶。留意少甜已經夠甜，落單前留意。哥基店長湯圓在店內店外不停趑趄噉轉，以其身形來來回回非常治療。網上有意見指店長湯圓不是每天「扮工」，想與店長自拍的或要運氣。
離島好去處︱長洲/馬灣/南丫島/東龍島等行山一日遊(附船期表)
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