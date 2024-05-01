防水外套｜Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步

Patagonia將全面推動不含PFC / PFAS的產品線，確保產品在不含PFC / PFAS的情況下，防水性能也不會受到影響。品牌推出全新2024 Rain Jackets外套系列，將全面採用“PFC–FREE”的材料生產。

PFC是甚麼？

PFC類同PFAS，都代表全氟或多氟化學物質。由於有成千上萬種這樣的人工化學物質，因此統稱它們為PFC。PFC化學物質是服裝製造商常用於在布料上的塗層，是一種防水劑，能夠使濕氣或大雨接觸到布料表面時迅速凝聚成水珠。然而，根據美國環保署（EPA）的說法，PFC / PFAS被歸類為「永久性化學品」，它可在體內累積，對人類和動物的健康造成危害，而且PFC幾乎是無法被分解，可以在環境中存在數千年。Patagonia尋找不含PFC / PFAS的替代品，確保產品功能性和耐用性方面不會受到任何犧牲，同時亦繼續品牌推動更環保和可持續的理念。