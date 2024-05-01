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行山
2024-05-01 06:00:00

防水外套｜Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步

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行山外套｜Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步

行山外套｜Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步

Patagonia將全面推動不含PFC / PFAS的產品線，確保產品在不含PFC / PFAS的情況下，防水性能也不會受到影響。品牌推出全新2024 Rain Jackets外套系列，將全面採用“PFC–FREE”的材料生產。

PFC是甚麼？

PFC類同PFAS，都代表全氟或多氟化學物質。由於有成千上萬種這樣的人工化學物質，因此統稱它們為PFC。PFC化學物質是服裝製造商常用於在布料上的塗層，是一種防水劑，能夠使濕氣或大雨接觸到布料表面時迅速凝聚成水珠。然而，根據美國環保署（EPA）的說法，PFC / PFAS被歸類為「永久性化學品」，它可在體內累積，對人類和動物的健康造成危害，而且PFC幾乎是無法被分解，可以在環境中存在數千年。Patagonia尋找不含PFC / PFAS的替代品，確保產品功能性和耐用性方面不會受到任何犧牲，同時亦繼續品牌推動更環保和可持續的理念。

Storm Racer Jacket 特別為越野跑而設 全新2024 Rain Jackets Collection 將全面採用“PFC–FREE”的材料生產 PatagoniaSuper Free Alpine Jacket 專為野外行山和抵禦寒冷極端天氣而設 PFC / PFAS被歸類為「永久性化學品」，對人類和動物的健康造成危害，而且這種化學物質幾乎是無法被分解

革命性升級PFC–FREE潑水塗層    建立環保新標準

Super Free Alpine Jacket 專為野外登山和抵禦寒冷極端天氣而設，以100%可回收布料並採用3 層GORE-TEX防水 / 透氣製成，並且織物、飾面均使用不含有PFC的Durable Water Repellent（DWR耐用潑水塗層）。兜帽部分設計獨特，能夠與頭盔兼容，並首次加入隔熱 Storm Seal 墊圈，有效密封熱量並防風，同時可透過 Cohaesive® 繩鎖進行雙點調節，以提高保溫效果。此外，兩個超高及深的暖手口袋均配有防水拉鍊，同時左胸內部配置拉鍊口袋，確保在使用安全帶或惡劣天氣條件下皆可發揮作用。下擺配搭Cohaesive® 嵌入式束繩於首末端，利於單手操作，增加靈活性，避免夾到安全帶等干擾問題。在極端環境下，更有效抵禦風雨與潮濕天氣，支持每一個登山愛好者堅持探索旅程。

全新羽量級超便攜外套登場

Storm Racer Jacket 特別為越野跑而設，展現了Patagonia不斷創新與突破的研發精神。外套採用100% 回收尼龍防撕裂布料製成，超輕的3層H2No® 防水布料帶有不含PFC的DWR，具備防水和透氣的輕盈特性，而且觸感柔軟舒適，剪裁貼身，沒有多餘的面料妨礙跑動。加上Storm Racer Jacket能折疊成超小的體積，方便放入行囊，以便在高山天氣變化時快速部署，絕對是穿梭山野時的最好搭檔。

Patagonia Jackson Glacier Rain Jacket，男裝外套 Patagonia 85160 Boulder Fork Rain Jacket，女裝外套 Patagonia 64355 Kids' Isthmus Anora，童裝外套 Patagonia 85750 Super Free Alpine Jacket，男裝外套 Patagonia 85140 Boulder Fork Rain Jacket，男裝外套 Patagonia 26515 Men's Isthmus Anorak，男裝外套

外型與功能並重Outdoor Everyday 及Isthmus Anoraks系列

Outdoor Everyday Rain Jacket採用全面防水功能，寬鬆設計易於配搭日常衣著，特別適合日常戶外旅行。採用由回收漁網製成的100%NetPlus® 再生尼龍羅紋布料，在追求設計上同時支持減少海洋塑膠污染。面料經過不含PFC的DWR處理，內襯配備100% 再生聚酯編織網布，提升吸濕排汗效果，方便應對不穩天氣。
Isthmus Anoraks專為涼爽天氣而設，同樣採用100% NetPlus® 再生物料製成，面料經過不含PFC的DWR處理。除了防風性能充足，同時亦搭配方便穿脫的拉鍊開胸設計及可拆卸的兜帽，並提供40+ UPF防曬保護，增加穿着時的靈活度。此外，兒童及嬰兒裝Isthmus Anoraks提供多巴胺色系，為兒童創造搶眼悅目的日常造型，配合小朋友在外玩耍時的各種實際需要及造型需要。
 

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