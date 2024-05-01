防水外套｜Patagonia Rain Jackets推動PFC–FREE 向環保再跨一步

Patagonia將全面推動不含PFC / PFAS的產品線，確保產品在不含PFC / PFAS的情況下，防水性能也不會受到影響。品牌推出全新2024 Rain Jackets外套系列，將全面採用“PFC–FREE”的材料生產。
PFC是甚麼？
PFC類同PFAS，都代表全氟或多氟化學物質。由於有成千上萬種這樣的人工化學物質，因此統稱它們為PFC。PFC化學物質是服裝製造商常用於在布料上的塗層，是一種防水劑，能夠使濕氣或大雨接觸到布料表面時迅速凝聚成水珠。然而，根據美國環保署（EPA）的說法，PFC / PFAS被歸類為「永久性化學品」，它可在體內累積，對人類和動物的健康造成危害，而且PFC幾乎是無法被分解，可以在環境中存在數千年。Patagonia尋找不含PFC / PFAS的替代品，確保產品功能性和耐用性方面不會受到任何犧牲，同時亦繼續品牌推動更環保和可持續的理念。
革命性升級PFC–FREE潑水塗層 建立環保新標準
Super Free Alpine Jacket 專為野外登山和抵禦寒冷極端天氣而設，以100%可回收布料並採用3 層GORE-TEX防水 / 透氣製成，並且織物、飾面均使用不含有PFC的Durable Water Repellent（DWR耐用潑水塗層）。兜帽部分設計獨特，能夠與頭盔兼容，並首次加入隔熱 Storm Seal 墊圈，有效密封熱量並防風，同時可透過 Cohaesive® 繩鎖進行雙點調節，以提高保溫效果。此外，兩個超高及深的暖手口袋均配有防水拉鍊，同時左胸內部配置拉鍊口袋，確保在使用安全帶或惡劣天氣條件下皆可發揮作用。下擺配搭Cohaesive® 嵌入式束繩於首末端，利於單手操作，增加靈活性，避免夾到安全帶等干擾問題。在極端環境下，更有效抵禦風雨與潮濕天氣，支持每一個登山愛好者堅持探索旅程。
全新羽量級超便攜外套登場
Storm Racer Jacket 特別為越野跑而設，展現了Patagonia不斷創新與突破的研發精神。外套採用100% 回收尼龍防撕裂布料製成，超輕的3層H2No® 防水布料帶有不含PFC的DWR，具備防水和透氣的輕盈特性，而且觸感柔軟舒適，剪裁貼身，沒有多餘的面料妨礙跑動。加上Storm Racer Jacket能折疊成超小的體積，方便放入行囊，以便在高山天氣變化時快速部署，絕對是穿梭山野時的最好搭檔。
外型與功能並重Outdoor Everyday 及Isthmus Anoraks系列
Outdoor Everyday Rain Jacket採用全面防水功能，寬鬆設計易於配搭日常衣著，特別適合日常戶外旅行。採用由回收漁網製成的100%NetPlus® 再生尼龍羅紋布料，在追求設計上同時支持減少海洋塑膠污染。面料經過不含PFC的DWR處理，內襯配備100% 再生聚酯編織網布，提升吸濕排汗效果，方便應對不穩天氣。
Isthmus Anoraks專為涼爽天氣而設，同樣採用100% NetPlus® 再生物料製成，面料經過不含PFC的DWR處理。除了防風性能充足，同時亦搭配方便穿脫的拉鍊開胸設計及可拆卸的兜帽，並提供40+ UPF防曬保護，增加穿着時的靈活度。此外，兒童及嬰兒裝Isthmus Anoraks提供多巴胺色系，為兒童創造搶眼悅目的日常造型，配合小朋友在外玩耍時的各種實際需要及造型需要。