隱世行山︱廟仔墩享航拍視覺 老人山探山火瞭望台

冷門隱世行山路線之中，位於大嶼山芝麻灣半島的廟仔墩及老人山，陌生的景色讓人心曠神怡。由廟仔墩以航拍視覺瞰貝澳，登老人山與不常見的山火瞭望台合照，訪恬靜的十塱水塘，用一整天到大嶼山行山叉個電，換來好心情。

貝澳羅屋村下車，早段與鳳凰徑12段一樣。過馬路往杯澳公立學校，先往左方接芝麻灣道。緊隨行人路右轉經銀色地圖、羅屋村變電站和貝澳遊樂場等。前2公里緊隨芝麻灣道。過橋穿過渡假屋於涼亭靠右，隨涌口前行時小心車輛。貝澳曾大量水牛協助農民作業，近年被流放成為當地特色。貝澳涌口旁為貝澳沙灘，貝澳生態價值高，生物多樣性豐富，水質優良是玩水上運動和滑翔傘的好地方。彎位的海景士多前為超過200年歷史的貝澳天后宮，其洪鐘於1799年鑄造。

離開貝澳沙灘沿芝麻灣道上斜，見鳳凰徑12段路牌不要跟隨，右轉經芝麻灣郊遊徑牌坊登樓梯，路口標示「龍尾經老人山」才可登廟仔墩及老人山。登廟仔墩約在1公里距離上升海拔250米，除了樓梯還是樓梯。木級比踏腳位更高，需要比平常用更多力抬腿。過木級後難度增加，夾雜碎石的斜坡加上強風，約20-40分鐘登頂比想像中耐。廟仔墩是完美俯瞰貝澳的高點，邊看邊反思天然沙咀、淡水濕地、沼澤、河溪等會否永續？傳說多年前有人經過廟仔墩上的小廟，擺低香油錢誠心參拜。他後來用找續的錢買馬票中三獎，後來回到廟仔墩還神。

廟仔墩只比303米的老人山矮1米，但兩座山中間有一個約100米海拔上落的山坳位，步程約廿分鐘抵老人山。老人山賣點是山火瞭望台，從前職員駐札在此監察山火情況。老人山頂設一塊畫上老人的地名牌，該處可眺望坪洲、喜靈洲、香港島海景。

景點4︰恬靜十塱水塘

落山至分叉路往左，一條路直落十塱水塘。十塱水塘又稱芝麻灣水塘建於1955年，曾供水予長洲及坪洲等。後來十塱水塘改為灌溉芝麻灣等地之用。十塱水塘遊人不多，可以邊打卡邊享受慢活。

沿路往芝麻灣道，轉角位為懲教署職員酒吧，興趣予他們休班時消遣。經多年前已沒有運作的芝麻灣懲教所/芝新懲教所旁，柏油路靠左可折返貝澳。如往芝麻灣碼頭靠右可乘渡輪往梅窩，每天6︰52、09︰05、11︰10、15︰00、17︰05、19︰05開船。本文步行回貝澳，略為上斜經十塱新村和十塱舊村。

芝麻灣半島部份位置電話接收訊號不佳，而且過貝澳後沒有補給點。廟仔墩瞰貝澳甚有航拍視覺，再接老人山訪香港山頭不多的山火瞭望台，漫遊風正輕輕飄的十塱水塘，在充滿森林風的芝麻灣兜個圈，總有收穫。