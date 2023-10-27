麥理浩徑3段行山路線　雞公山崎嶇過後有車搭(附交通資訊)

麥理浩徑3段掠過多座400米左右的西貢山峰，過天梯到嶂上營地吃豆腐花如久旱逢甘雨。接上畫眉山、雷打石山腰，最後通過碎石爛路考驗登雞公山。三上三落對體力要求不低，非新手郊遊級行山路線，但既寧靜又層巒疊嶂，付出高、回報高。

北潭凹下車（不是北潭凹管理站）逆行至標示牌為麥理浩徑3段的起點，可做好熱身及開行山杖。初段已甚費力，約1.2公里內由海拔百多米上至425米的牛耳石山附近，部份位置不通風。開揚位回望赤徑、蚺蛇尖，沿路聽着海風，眼裏有峻嶺有大海。左方可暫離麥理浩徑輕登牛耳石山，右方為岩頭山，前者景色更開揚及容易。

景點2︰許林士多與發哥有緣

沿原始山徑落斜，經M054抵嶂上營地，必到許林士多吃豆腐花。士多貼上多張與周潤發的合照，發哥曾送兩個軟墊予士多店主許毅文，交情不淺。嶂上曾設農地、農場及博愛公立學校，全盛期為五、六十年代。後來村民於七十年代陸續離開嶂上，許氏一家留守。麥理浩徑成立後，許父轉型經營士多，想到用山水煮豆腐花，逐漸成為嶂上名物。現時許林士多有電供應，但仍然使用山水而非自來水。

景點3︰賞西貢群山

嶂上四通八達，在旱廁前的路牌向西，往水浪窩方向續走麥理浩徑。M057標距柱對面小徑可暫離麥徑上畫眉山，略需用手輔助，約5-10分鐘到頂，不止望到馬鞍山、雷打石，更看到船灣淡水湖橫嶺、八仙嶺一帶。經畫眉山一帶後沿爛路下山，碎石多又沒有明顯踏腳位要小心。舉頭望前方的山頂附近有一舊大石，是為雷打石。過M059後，榕北坳分叉路有3個方向，中間大路為麥理浩徑往雞公山（左往北潭涌、右往榕樹澳，撤退的話北潭涌較方便）。開揚位雷打石、岩頭山、太墩等西貢群山之景，正是麥理浩徑3段的最美景色。