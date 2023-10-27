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行山
2023-10-27 07:00:44

麥理浩徑3段行山路線　雞公山崎嶇過後有車搭(附交通資訊)

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麥理浩徑3段行山路線　雞公山崎嶇過後有車搭(附交通資訊)

麥理浩徑3段行山路線　雞公山崎嶇過後有車搭(附交通資訊)

麥理浩徑3段掠過多座400米左右的西貢山峰，過天梯到嶂上營地吃豆腐花如久旱逢甘雨。接上畫眉山、雷打石山腰，最後通過碎石爛路考驗登雞公山。三上三落對體力要求不低，非新手郊遊級行山路線，但既寧靜又層巒疊嶂，付出高、回報高。

文︰山全部都係山

景點1︰回望峻嶺和大海

北潭凹下車（不是北潭凹管理站）逆行至標示牌為麥理浩徑3段的起點，可做好熱身及開行山杖。初段已甚費力，約1.2公里內由海拔百多米上至425米的牛耳石山附近，部份位置不通風。開揚位回望赤徑、蚺蛇尖，沿路聽着海風，眼裏有峻嶺有大海。左方可暫離麥理浩徑輕登牛耳石山，右方為岩頭山，前者景色更開揚及容易。

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景點2︰許林士多與發哥有緣

沿原始山徑落斜，經M054抵嶂上營地，必到許林士多吃豆腐花。士多貼上多張與周潤發的合照，發哥曾送兩個軟墊予士多店主許毅文，交情不淺。嶂上曾設農地、農場及博愛公立學校，全盛期為五、六十年代。後來村民於七十年代陸續離開嶂上，許氏一家留守。麥理浩徑成立後，許父轉型經營士多，想到用山水煮豆腐花，逐漸成為嶂上名物。現時許林士多有電供應，但仍然使用山水而非自來水。

景點3︰賞西貢群山

嶂上四通八達，在旱廁前的路牌向西，往水浪窩方向續走麥理浩徑。M057標距柱對面小徑可暫離麥徑上畫眉山，略需用手輔助，約5-10分鐘到頂，不止望到馬鞍山、雷打石，更看到船灣淡水湖橫嶺、八仙嶺一帶。經畫眉山一帶後沿爛路下山，碎石多又沒有明顯踏腳位要小心。舉頭望前方的山頂附近有一舊大石，是為雷打石。過M059後，榕北坳分叉路有3個方向，中間大路為麥理浩徑往雞公山（左往北潭涌、右往榕樹澳，撤退的話北潭涌較方便）。開揚位雷打石、岩頭山、太墩等西貢群山之景，正是麥理浩徑3段的最美景色。

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雞公山最崎嶇 

麥理浩徑3段第二次急上路況更差，雨後滿佈泥濘，掠過雷打石山腰而不到頂，海拔上升約70米。緊接重頭戲，約160-170米山谷至399米的雞公山只有約1公里距離，岩石崎嶇不平而且極之大級，樹蔭位少又欠景色，是全程最痛苦一段。雞公山山頂M064的路牌有一個雞冠圖案。落山路景色一般，要小心樹根絆腳，約30分鐘到達企嶺下水浪窩。公廁前行為巴士站，可到西貢或馬鞍山。若繼續麥理浩徑4後，在公廁過馬路左轉。

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Hidden Gems 畫眉山雷打石

麥理浩徑3段風化嚴重，碎石爛路甚多，常被評為麥理浩徑最難行的三甲。因此行麥3的體力分配應留前鬥後。三上三落的回報是多角度看西貢群山、企嶺下海、馬鞍山，景色不會令你失望。麥3特色是不上牛耳石山（425米）、岩頭山（452米）、畫眉山（391米），雷打石（379米）的山頂，只有雞公山會到達山頂，有餘力的可短暫離開麥理浩徑攻頂，當中牛耳石山最快及容易，岩頭山要穿過密林小徑約40-50分鐘來回，而畫眉山距離不長但略需要手腳並用，雷打石就相對困難，大部份時間需手腳並用。

 

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