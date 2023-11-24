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行山
2023-11-24 13:15:37

麥理浩徑4段行山路線　彎曲山昂平五星靚景聽到葉兒在起舞

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麥理浩徑4段行山路線　彎曲山昂平五星靚景聽到葉兒在起舞

麥理浩徑4段行山路線　彎曲山昂平五星靚景聽到葉兒在起舞

麥理浩徑4段由企嶺下至大老山，感受馬鞍山危峨，接上彎曲山的S形山脊，飽覽西貢海。緊接昂平高原風光無限，是5星頂級風景的路線。不過距離長暴曬時間長，要完走全程需要充足的準備。

文︰山全部都係山

起步即急上馬鞍坳

水浪窩下車前行，在公廁旁過馬路，看見麥理浩徑四段木板為起點。初段3公里看似不難應付，但上斜費力比想像中難。穿過竹林隧道後右轉，前行不久左轉上樓梯，是麥理浩徑其中一條著名天梯。由200米急升至550米的馬鞍坳，絕少平路回氣位。部份在雨後濕滑，有需要應休息。

景點1︰眺望宏偉馬鞍山

在上山途中馬鞍山的山頂漸見眼前，是拍照理想位置。馬鞍頭愈來愈近，旁邊蔚藍的企嶺下海又會令人停住腳步欣賞一會。約1.5至2小時由起步點到M078馬鞍坳，近年增添長椅及自拍裝置觀影台。清嘉慶24年（即1819年）《新安縣志》中，「馬鞍山在縣東八十里，枕東洋，形如馬鞍。山腰有田數十畝」。時移世易，馬鞍山下萬家燈火，與當日風景不再一樣。

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景點2︰彎曲山S形山脊

麥理浩徑4段不登彎曲山山頂，彎曲山著名S形山脊卻不會錯過。山野和城市景融為一體，西貢、大金鐘、海景、山脈俱全，是筆者心目香港風景前十。彎曲山後麥理浩徑會繞過又名昂平山或金字塔山的大金鐘，經有樹蔭的涼亭再到昂平。昂平高原景色聞名香港，既有滑翔傘、大金鐘在旁鎮守，正前方為西貢全景，白沙灣一架架遊艇帆船滿佈海上。根據朱維德的《香港掌故3》，昂平曾是村落，書中有村落舊照，不過現在已難以找到遺址。經過多年改變後，昂平高原是觀看日出的熱點，遊人甚多，最重要自己垃圾自己帶走，不要燒地。

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景點3︰茅坪藤王

400米的昂平盡頭的M081標距柱開始下山，分叉路往約300米的茅坪方向，經過少量上落到茅坪，十字路口往基維爾營方向續走麥理浩徑。茅坪涼亭基座可見歷史的痕跡，原址為茅坪村的五鄉聯達公立學校。茅坪藤王（又稱茅坪藤皇、榼藤王）就在小徑後方。涼亭左方上山徑才是麥理浩徑4段路線，由300米左右的茅坪，急升至470米左右的打瀉油坳，對體力需求很高，保守估計40分鐘至1小時才到打瀉油坳。

打瀉油坳不是指古人在該處打瀉油，而是客家話大水牛坳，英文名為Buffalo Pass可以印證此說法。該處曾為客家村農田，有大量水牛協助農務，故山坳右方兩座山分別為水牛山及黃牛山，後方的山為芙蓉別（又名小牛山）。

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景點4︰萬里長城古道

水牛古道又稱萬里長城，左面豁然開朗，西貢白沙灣、將軍澳的鷓鴣山、大上托、飛鵝山盡在眼前，冬天有機會在此遇上吊鐘花盛開，春天或遇上杜鵑。至尖尾峰附近又要急上70米海拔，若體力不足的就要放慢腳步。在童軍總會的基維爾營地小溪為最後上斜位，至M094為麥理浩徑4段終點。

若想繼續麥理浩徑5段，於石屎路右轉。若想離開可電召的士，或沿飛鵝山道上行一小段經機槍堡PB126，路口左轉往飛鵝山道乘車。大老山又稱觀音山高583米，英文名為Tate's Cairn，以1898年負責製作丈量約份圖（Demarcation District Sheet）的英籍測量師塔特（George Passman Tate）命名

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終點交通不便

官方指麥理浩徑4段為12.7公里，但終點為大老山基維爾營，除的士外沒有其他交通工具。就算沿飛鵝山道或札山道到最接近巴士站，約多行3公里落斜為主的石屎路即40分鐘至1小時。整條麥理浩徑4段上升1000米，下降680米左右，為中高級路線。有人認為是麥理浩徑最難的一段，比麥理浩徑3段更需要體能，中途沒有補給點，出發前要準備好。

 

【本文獲「山全部都係山」授權於am730刊出】

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