麥理浩徑5段行山路線親民　醉酒灣防線登筆架山

麥理浩徑5段以市區景色為主。由慈雲山、獅子山、筆架山面向九龍半島，別有一番感受。麥理浩徑5段勝在靈活多變鄰近市區交通方便，可自由規劃加長及縮短行山路線。

要完整地完成麥理浩徑第5段，除了由麥理浩徑4續走外，一般人只能乘的士到基維爾營地起步。由於前3.5公里較多石屎路，不少人由黃大仙法藏寺行上沙田坳當作麥理浩徑5段簡易版起點。基維爾營地向右經行人路落斜，路口左轉入林蔭下的大老山古道，在多個英軍醉酒灣防線設施旁經過，戰壕、日軍洞、機槍堡、座標石等二戰遺跡就在麥理浩徑邊，遺址間相隔不遠。 向南方上斜海拔約90米比想像中費勁，不容輕視。接上沙田㘭道轉右落斜，代表麥理浩徑與衛奕信徑短暫匯合，盡量走在路旁避開車輛。獅子亭位處沙田㘭，設恒益商店士多補給又有廁所，為重要休息點。

沿路落斜穿過獅子山郊野公園的門牌，由沙田坳登獅子山山腰約上升100米，木欄杆可見飛鵝山、前面為九龍景、維港海景及香港島。平坦路段沿山腰而行，在加特坳可暫離麥理浩徑登獅子山山頂（可在回歸亭接回麥理浩徑）。獅子山又名虎頭山、駱駝山，為香港著名山峰之一。沿麥理浩徑的山腰小徑，接上香港回歸紀念亭，正是美女郊遊遊第10集Mike導劉諾衡、Agent L曹梓冲、何啟華、陳欣妍、沈殷怡、山藝教練梁梓浩（Sunny）與幕後大合照的位置。往右上山，叢林間回望獅子山，總有一份略外的親切感。

景點3︰筆架山 雷達站

九龍坳登筆架山上升約80米略需體力，累的話就在筆架山觀景台小休，兼眺望九龍半島黃大仙、九龍城、土瓜灣、九龍塘及舊啟德機場。接上龍欣道上對面的樓梯為筆架山雷達站，可同時享有九龍及沙田兩邊景致。英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）亦曾乘車到筆架山觀景，但資料不多未能確實地點。

沿路往鷹巢山自然教育徑，由450米下降至約280米為全程最斜部份，石級既高又密，慢慢行保護雙腳。涼亭轉右落斜，接上平路後左轉在樹蔭中而行。通過鷹巢山自然教育徑的門牌，右轉沿琵琶山路落斜。到達大埔公路，右面「獅子山郊野公園」標示牌代表完成了麥理浩徑5段，過馬路到金山路為麥理浩徑6段。