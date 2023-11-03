熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
行山
2023-11-03 06:30:05

麥理浩徑5段行山路線親民　醉酒灣防線登筆架山

分享：
麥理浩徑5段行山路線親民　醉酒灣防線登筆架山

麥理浩徑5段行山路線親民　醉酒灣防線登筆架山

麥理浩徑5段以市區景色為主。由慈雲山、獅子山、筆架山面向九龍半島，別有一番感受。麥理浩徑5段勝在靈活多變鄰近市區交通方便，可自由規劃加長及縮短行山路線。

文︰山全部都係山

麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖）

景點1︰大老山古道

要完整地完成麥理浩徑第5段，除了由麥理浩徑4續走外，一般人只能乘的士到基維爾營地起步。由於前3.5公里較多石屎路，不少人由黃大仙法藏寺行上沙田坳當作麥理浩徑5段簡易版起點。基維爾營地向右經行人路落斜，路口左轉入林蔭下的大老山古道，在多個英軍醉酒灣防線設施旁經過，戰壕、日軍洞、機槍堡、座標石等二戰遺跡就在麥理浩徑邊，遺址間相隔不遠。
向南方上斜海拔約90米比想像中費勁，不容輕視。接上沙田㘭道轉右落斜，代表麥理浩徑與衛奕信徑短暫匯合，盡量走在路旁避開車輛。獅子亭位處沙田㘭，設恒益商店士多補給又有廁所，為重要休息點。

麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖）

景點2︰回首獅子山

沿路落斜穿過獅子山郊野公園的門牌，由沙田坳登獅子山山腰約上升100米，木欄杆可見飛鵝山、前面為九龍景、維港海景及香港島。平坦路段沿山腰而行，在加特坳可暫離麥理浩徑登獅子山山頂（可在回歸亭接回麥理浩徑）。獅子山又名虎頭山、駱駝山，為香港著名山峰之一。沿麥理浩徑的山腰小徑，接上香港回歸紀念亭，正是美女郊遊遊第10集Mike導劉諾衡、Agent L曹梓冲、何啟華、陳欣妍、沈殷怡、山藝教練梁梓浩（Sunny）與幕後大合照的位置。往右上山，叢林間回望獅子山，總有一份略外的親切感。

麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖）

景點3︰筆架山雷達站

九龍坳登筆架山上升約80米略需體力，累的話就在筆架山觀景台小休，兼眺望九龍半島黃大仙、九龍城、土瓜灣、九龍塘及舊啟德機場。接上龍欣道上對面的樓梯為筆架山雷達站，可同時享有九龍及沙田兩邊景致。英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）亦曾乘車到筆架山觀景，但資料不多未能確實地點。

沿路往鷹巢山自然教育徑，由450米下降至約280米為全程最斜部份，石級既高又密，慢慢行保護雙腳。涼亭轉右落斜，接上平路後左轉在樹蔭中而行。通過鷹巢山自然教育徑的門牌，右轉沿琵琶山路落斜。到達大埔公路，右面「獅子山郊野公園」標示牌代表完成了麥理浩徑5段，過馬路到金山路為麥理浩徑6段。

麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖） 麥理浩徑5段行山路線（am730製圖）

麥理浩徑5段難度 樓級多

由獅子亭、獅子山、鷹巢山到大埔公路均有馬騮出沒，應收好食物在袋內，不要發出膠袋聲音，以免被搶走食物及受傷。麥理浩徑不會登上雞胸山、獅子山、筆架山、鷹巢山山頂，當中獅子山山頂景觀最理想。麥理浩徑5段上升約960米，下降超過1100米，難度較麥理浩徑3段及4段低，但拾級而上/落比例高，有需要可以行山杖輔助。

 

麥理浩徑6段｜九龍水塘往城門水塘 金山探二戰遺跡

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受