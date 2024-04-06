龍虎山瀑布︱香港大學站半小時快閃 流水聲接山頂海景

龍虎山瀑布鄰近香港大學站，是難度不高又鄰近市區的瀑布。潺潺流水聲消暑，連接上松林炮台、印度榕拱門、盧吉道海景等，為景色多元化的行山路線。
龍虎山瀑布方便
香港大學站C1出口或第一舍堂村施德堂/何東夫人紀念堂起步。由薄扶林道上斜，至油站前沿長命樓梯上山往碧珊徑。出現「往松林廢堡」路牌，即無行錯。及後有多個分叉路上龍虎山，但只要沿碧珊徑橫移約一公里，於漁護署警告牌靠左，就可抵達龍虎山瀑布。龍虎山瀑布又稱龍虎石澗並非像梧桐寨主瀑般一氣呵成，而是分多層，有多個小水潭。流水聲治癒心靈，難度不高又鄰近市區的消暑好去處，龍虎山瀑布絕對較新娘潭、萬丈布等方便。
松林炮台親接觸二戰遺址
由龍虎山瀑布折返十米，不用濕腳過對面上山。先經中藥園1號種植場接樓梯及廁所，再接連上斜往松林炮台。松林炮台於1903至1905年落成，於香港保衛戰曾被日軍轟炸，一名守軍陣亡另有一人受傷，英軍後來棄守炮台撤退。松林炮台遺址仍算保留得好，指揮所、彈藥庫、兩個圓狀炮床、觀測所、掩蔽體、廁所等仍清晰可見，牆身仍殘留迷彩色。松林炮台為二級歷史建築，勿留下垃圾。
霸氣印度榕拱門
由松林炮台沿龍虎山件身徑可快速上山，但想較輕鬆的建議左轉沿克頓道斜路上山。經公廁後左轉夏力道，再於資料牌後U-TURN順時針行盧吉道。盧吉道以香港第14任總督盧吉爵士（Sir Frederick Lugard）命名及於1922年落成，至今已過百年。初段在林蔭及豪宅中穿梭，直至印度榕拱門才大開眼界。印度榕拱門又稱印度橡樹，胸徑達5米以上，氣根落地後會發展成樹幹，遊人紛紛停下來拍照。
山頂世界級海景
坐在盧吉道百年石椅上，望向對岸份外寫意。盧吉道當年造價為14萬5千元，曾被質疑為大白象工程，但時至今日仍然遊人不斷。圍繞太平山而行又有懷舊街燈和樹蔭，再接上維多利亞港海景。維港被冠以世界三大夜晚之名，船隻來來回回，認出對岸九龍半島的建築物，一大樂事。無論到過盧吉棧道多少次，不減驚歎。接上凌霄閣及山頂廣場，可乘巴士、小巴或纜車離開，結束龍虎山瀑布之旅。
總結龍虎山瀑布全部都是正規路徑，四通八達路線選擇多，而路牌指示清晰。由瀑布、二戰歷史、世界級海景都包覽在內，消暑指數高。最後一提部份石面有青苔，建議穿防滑的行山鞋。瀑布一帶蚊子多，出發前做好防蟲措施。