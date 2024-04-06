龍虎山瀑布︱香港大學站半小時快閃 流水聲接山頂海景

龍虎山瀑布方便 香港大學站C1出口或第一舍堂村施德堂/何東夫人紀念堂起步。由薄扶林道上斜，至油站前沿長命樓梯上山往碧珊徑。出現「往松林廢堡」路牌，即無行錯。及後有多個分叉路上龍虎山，但只要沿碧珊徑橫移約一公里，於漁護署警告牌靠左，就可抵達龍虎山瀑布。龍虎山瀑布又稱龍虎石澗並非像梧桐寨主瀑般一氣呵成，而是分多層，有多個小水潭。流水聲治癒心靈，難度不高又鄰近市區的消暑好去處，龍虎山瀑布絕對較新娘潭、萬丈布等方便。

松林炮台親接觸二戰遺址 由龍虎山瀑布折返十米，不用濕腳過對面上山。先經中藥園1號種植場接樓梯及廁所，再接連上斜往松林炮台。松林炮台於1903至1905年落成，於香港保衛戰曾被日軍轟炸，一名守軍陣亡另有一人受傷，英軍後來棄守炮台撤退。松林炮台遺址仍算保留得好，指揮所、彈藥庫、兩個圓狀炮床、觀測所、掩蔽體、廁所等仍清晰可見，牆身仍殘留迷彩色。松林炮台為二級歷史建築，勿留下垃圾。