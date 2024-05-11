Keen涼鞋HYPERPORT H2 護腳趾、快乾、防滑水陸兩用

夏天來臨，到沙灘游水是消暑好方法，而要穿上一對水陸兩用的涼鞋或可達到舒適及保護兼備。個夏天，KEEN 為一眾熱愛戶外及水上活動的探索者們帶來最新HYPERPORT H2。 近年鏤空設計的涼鞋極具人氣，不僅在穿脫的便利性上遙遙領先，更能時刻保持足部的透氣與清涼。KEEN今季亦為潮人們帶來展現鮮明個性的全新橡膠拖鞋YOGEEZ。童裝方面，KEEN突破性帶來魔術貼後跟帶設計，方便小朋友穿脫的NEWPORT BOUNDLESS，令小孩可以安心穿梭於水陸之間，盡情享受水上活動的樂趣！

HYPERPORT H2闊鞋頭 鞋面耐用性不成疑問 今季推出的HYPERPORT H2採用 KEEN.PROTECT專利護趾設計，讓雙腳免受碎石、樹枝等硬物傷害，而寬敞的鞋頭空間，則減少腳趾頭之間因摩擦出現的不適感。物料運用上同樣細心照顧水上活動愛好者與大自然探險家所需，鞋面選用不含全氟碳化物（PFC-Free）的耐洗快乾尼龍織帶及內襯，大大提升耐用性與及帶來更透氣輕爽的穿着感；可自動調較的雙繩索扣鞋帶，可以快速繫緊且完整包覆腳掌，穿著感貼服穩固。 中底採用輕量化及高密度EVA ，提供輕巧的彈性緩衝及承托力，減輕每步負擔。HYPERPORT H2於鞋墊內襯注入了益生菌，而不是對大自然有害的殺蟲劑的抗臭味，有效抑制細菌增殖，同時減少對自然界污染，貫徹品牌的環保理念。功能性鞋底無定向式凹凸紋深坑提供強勁抓地力，克服濕滑或不平坦的地面，讓大家可以活動自如，安心地悠遊於水陸間。 今季HYPERPORT H2延續簡約山系美學，配色上，兩款男裝分別以橄欖綠色及藍色配灰色迷彩，女裝則選用粉紅色迷彩及米白，帶來截然不同的細節質感，不論是配搭水上活動裝備或輕便戶外服飾，都能輕鬆駕馭，讓大家輕易打造出自己的專屬戶外造型。

童裝 NEWPORT BOUNDLESS 魔術貼後跟帶設計 KEEN亦照顧一眾愛嬉水愛探索的小朋友需要，以品牌皇牌護趾涼鞋NEWPORT為原型，推出小朋友專屬NEWPORT BOUNDLESS，將後跟帶變成可調節式魔術貼設計，方便小朋友穿脫，讓小朋友及家長盡情享受遊玩樂趣。 採用KEEN.PROTECT 護趾鞋頭設計、採用快乾尼龍材質製作織帶及內襯、沿用EVA中底及鞋墊、鞋底加入剃刀型鞋紋提供出色牽引力，全方位為小朋友提供貼心保護。

延續鏤空涼鞋熱潮 全新YOGEEZ打造鮮明個性造型 全新男、女裝YOGEEZ橡膠拖鞋，採用一體式無縫輕量化EVA鞋身，從兩邊向上延伸包裹腳部，加上圓頭護趾設計及寬敞的前掌空間，穿著感通爽舒適。而帶紋理的鞋床可以輕輕按摩疲憊的雙腳，配合穩定且舒適的無痕橡膠外底，讓雙腳在忙碌生活中偷閒放鬆。 今回的配色上用上純色設計，趣味誇張的鞋形，足以瞬間吸引旁人的目光，YOGEEZ橡膠拖鞋額外配備鞋帶，可讓大家以另一種配襯示人，再配襯不同色系的襪子，突顯獨特鮮明個性。YOGEEZ 同為水陸兩用鞋，對比起HYPERPORT H2，YOGEEZ的結構及設計上較適合休閒或簡單海邊活動，穿著它去嬉水或露營將會是不錯的選擇。今個夏天，穿上 YOGEEZ脫離束縛，從雙腳開始，放鬆身心。