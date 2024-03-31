UNEEK不斷在涼鞋風潮上求新求變，打造出一雙雙時尚與功能完美結合的水陸兩用涼鞋，既是時尚穿搭單品，亦是戶外活動首選。適逢今年為UNEEK誕生10週年，系列帶來全新成員 —— UNEEK II CONVERTIBLE，以一鞋兩穿法為用家帶來嶄新體驗；同時UNEEK家族成員亦推出多款春夏新配色，更攜手多個日本時尚品牌合作推出聯乘系列，為大家的夏日造型提供更多可能性！

多向式凹凸深坑 抓地力出色

UNEEK涼鞋以輕巧方便、簡約實穿見稱，多年來深受用家歡迎。鞋繩更會隨用家的走動步伐和腳掌形狀慢慢演變成獨一無二的專屬貼合鞋型。當中的設計靈感源於品牌創意總監 Rory Fuerst Jr. 厭倦不停製作同一款鞋子的工作，同時發現市面上的鞋款都是由一個大平面裁出各種布料後再縫合在一起，無法完全貼合穿著者的腳型。於是，團隊嘗試以面積較小的物料，運用點線面的概念來研發新鞋款，以達到減少張力、活動時更加靈活，打造出獨一無二的鞋頭及鞋面來貼合每個人的腳型。

同時，KEEN 亦考慮到進行戶外活動時的實用性，UNEEK 鞋款均採用PU鞋墊為足弓提供良好的承托力，配以彈性緩衝中底，提供良好的避震與支撐；剃刀型鞋紋鞋底能適應濕滑地形，其多向式凹凸深坑能夠咬入不平坦的表面，提供出色牽引力與抓地力；環保抗臭技術亦有效抑制異味。