被停賽俄羅斯花滑少女　賴因士多啤梨甜品惹禍

俄羅斯花樣滑冰少女華利伊娃（Kamila Valieva），被停賽4年事件，這位仍然只有17歲的滑冰選手稱，她是因為食用了祖父給她的士多啤梨甜品，而甜品因為放在沾有祖父降血壓藥的砧板而令她「誤服」禁藥。

國際體育仲裁法庭（CAS）周三（7日）公開了華利伊娃的裁決內容，這位17歲花滑選手向法庭表示，她在是因為食用由其祖父，被污染了的士多啤梨甜品而錯誤吸收了有關藥物。而她向法庭提供的另一個解釋，又指她也可能使用過溶解了祖父藥物的玻璃杯，而令她吸入有關的補充品。然而法庭認為這些解釋都缺乏具體證據的支持。