被指性侵16歲師弟 南韓19歲「花滑女神」獲撤3年禁賽令

南韓花式滑冰國家隊5月在意大利集訓期間，兩名20歲及19歲女選手被指在酒店內飲酒後，性侵16歲男選手徐玟圭及拍下影片。南韓滑冰協會調查後下令涉事選手分別被罰禁賽1年及3年，禁賽3年的是被譽為「金妍兒接班人」的「花滑女神」李海仁。李海仁及後回應指與師弟屬前男女朋友關係，在集訓期間復合，強調並沒有性侵對方。南韓傳媒最新報道，李海仁向法院申請臨時禁令暫停紀律處分已獲批准，可恢復出賽。

強調「是前戀人復合」 據悉法院援引臨時禁令稱，「正常戀人之間，甚至16歲以下青少年之間發生的感情，不能被視為猥褻行為」，李海仁現在可以再次以運動員身份參賽，並計劃於本月底在國內賽事復出。李海仁表示，「我真的很感謝法院的判決。我正在深刻反省和懺悔自己作為國家隊球員的不當行為。感謝你們給我最後的機會，我會集中精力訓練，以確保這樣的事情永遠不會再發生。」

被譽為「金妍兒接班人」 李海仁是2023年花滑世錦賽女單銀牌得主，在事發前是該國花滑女單頭號人物，正在備戰2026年米蘭冬奧。今年5月，李海仁被指控在國家隊海外集訓期間多次飲酒，並性侵16歲男選手徐玟圭，南韓滑冰協會在經過調查後決定對其處罰3年禁賽。此外，徐玟圭因違反規定進入女選手宿舍被批評教育，另一名女選手劉永因拍攝傳播影片被罰禁賽1年。事後兩名女選手提出上訴，劉永辯稱並未傳播相關影片，李海仁回應指與徐玟圭是戀人關係，男方也在9月公開聲明強調並未被性侵。