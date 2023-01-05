西國盃︱巴塞作客半職業球隊險翻船　加時4:3淘汰CF英特城

巴塞隆拿在西班牙的國王盃差點翻船。在作客第3級聯賽球隊CF英特城的比賽，巴塞在3度領先之下，仍被這支半職業對手追平，最後憑安素法迪（Ansu Fati）加時建功，才以4:3險勝對手晉級。
在國王盃的32強，巴塞面對的只不過是第3級半職業聯賽的CF英特城，然而球隊除了門將由年輕門將恩拿基彭拿（Iñaki Peña）代替之外，其餘的都是球隊的主力。球隊雖然上半場4分鐘就由朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）近門頂入領先。不過，下半場就被前巴塞的青年軍，但今季被英冠伯明翰的青年軍放棄的21歲前鋒蘇迪維拿（Oriol Soldevila）接應隊友角球二傳射入追平。
前巴塞青年軍倒戈帽子戲法
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）66分鐘個人突破後笠射，為巴塞第2度領先。不過蘇迪維拿74分鐘頭槌又為英特城追平。而拉芬夏比洛尼（Raphinha）在3分鐘後又為巴塞領前。但蘇迪維拿卻在86分鐘一次反擊，為英特城第3度追平，令這支半職業球隊在法定時間與巴塞打成3:3。
加時階段，安素法迪接應隊友傳中，禁區頂內起腳，省中對手改變方向入網，為巴塞第4度領先，而今次英特城終於未能追平，並讓巴塞加時以4:3獲勝，晉身16強。