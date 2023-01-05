西國盃︱巴塞作客半職業球隊險翻船　加時4:3淘汰CF英特城

巴塞隆拿在西班牙的國王盃差點翻船。在作客第3級聯賽球隊CF英特城的比賽，巴塞在3度領先之下，仍被這支半職業對手追平，最後憑安素法迪（Ansu Fati）加時建功，才以4:3險勝對手晉級。

在國王盃的32強，巴塞面對的只不過是第3級半職業聯賽的CF英特城，然而球隊除了門將由年輕門將恩拿基彭拿（Iñaki Peña）代替之外，其餘的都是球隊的主力。球隊雖然上半場4分鐘就由朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）近門頂入領先。不過，下半場就被前巴塞的青年軍，但今季被英冠伯明翰的青年軍放棄的21歲前鋒蘇迪維拿（Oriol Soldevila）接應隊友角球二傳射入追平。