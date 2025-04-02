西國盃｜皇家馬德里主場被皇家蘇斯達迫入加時　魯迪格最後5分鐘頭槌建功入決賽

西班牙國王盃四強，皇家馬德里次回合主場被皇家蘇斯達總比數追平，不過魯迪格（Antonio Rudiger）加時末段頂入致勝的角球，令皇馬得以5:4擊敗對手打入決賽。 首回合作客以1球小勝，皇馬回到班拿貝卻變得狼狽。巴倫尼特斯亞（Ander Barrenetxea）16分鐘把握機會單刀為皇蘇作客先開紀錄。雖然皇馬在30分鐘由恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的直線，單刀笠過出迎的皇蘇門將阿歷斯列美路（Alex Remiro），令皇馬半場追平1:1。

奧耶沙巴爾補時梅開二度 不過下半場皇蘇又取得領先，阿拉巴（David Alaba）近柱將對手的傳中撞入自己龍門，令皇馬71分鐘再落後1:2。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在80分鐘門前將隊友的射門改變方向，令皇蘇一度領先3:1，並在總比數領前皇馬。但是祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在2分鐘接應雲尼斯奧斯傳中撞入，令皇馬追至2:3。曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）在86分鐘接應角球頂入，令皇馬追平3:3，總比數再度領先。不過奧耶沙巴爾在補時階段又頂入一個角球，令皇蘇次回合90分鐘贏4:3，雙方總比數打成4:4要進行加時。