西國盃︱皇馬驚險反勝維拉利爾　巴塞炒低組別球隊晉級

皇家馬德里與巴塞隆拿，在戰畢西班牙超級盃之後，就返回西班牙出戰國王盃的比賽。皇馬在作客對維拉利爾，在半場落後2球下，以3:2反勝晉身8強。而巴塞就作客第3級聯賽的施奧達，以5:0大勝。
過去39次打入國王盃的決賽，不過對上一次已經8年前，皇馬在今場的16強比賽打得並不輕鬆。作客面對黃色潛水艇，4分鐘就先落後，伊天卡普爾（Etienne Capoue）禁區窄位勁射，為主隊取得領先。而卓禾斯（Samuel Chukwueze）在40分鐘把握皇馬防線的漏洞，令維拉利爾半場領先2:0。
皇馬下半場追3粒
下半場皇馬大反擊。先是雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）在57分鐘為皇馬追回一球，而艾達米列達奧（Eder Militao）在69分鐘建功，為皇馬追平。比賽進入到下半場的補時，丹尼施巴路斯（Dani Ceballos）禁區頂接應隊友回傳射入，令皇家馬德里以3:2反勝入8強。
至於國王盃史上最多冠軍的巴塞隆拿，作客面對16強唯一的第3級聯賽球隊施奧達，巴塞憑拉芬夏比洛尼（Raphinha）上半場先開紀錄，加上利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）下半場梅開二度，以及安素法迪（Ansu Fati）與基斯爾（Franck Kessie）的入球，以5:0輕取對手。