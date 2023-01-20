西國盃︱皇馬驚險反勝維拉利爾　巴塞炒低組別球隊晉級

皇家馬德里與巴塞隆拿，在戰畢西班牙超級盃之後，就返回西班牙出戰國王盃的比賽。皇馬在作客對維拉利爾，在半場落後2球下，以3:2反勝晉身8強。而巴塞就作客第3級聯賽的施奧達，以5:0大勝。

過去39次打入國王盃的決賽，不過對上一次已經8年前，皇馬在今場的16強比賽打得並不輕鬆。作客面對黃色潛水艇，4分鐘就先落後，伊天卡普爾（Etienne Capoue）禁區窄位勁射，為主隊取得領先。而卓禾斯（Samuel Chukwueze）在40分鐘把握皇馬防線的漏洞，令維拉利爾半場領先2:0。