西國盃︱米列達奧烏龍波 皇馬主場0:1先負巴塞

西班牙國王盃4強上演的國家打吡，皇家馬德里首回合在主場因米列達奧的烏龍球，以0:1敗給巴塞隆拿，連同1月的西超盃決賽也不敵對方，踏入2023年後遭死敵「雙殺」。皇家馬德里將在4月6日才造訪魯營球場踢次回合比賽。

皇家馬德里在比賽早段進攻積極，開賽僅30秒，已有摩迪半單刀入禁區，可惜射中網側；12分鐘，雲尼斯奧斯在禁區左路傳過頭波給賓斯馬，後者心口控定妙射遠柱得手，但就因越位在先入球無效。巴塞隆拿缺少受傷的利雲度夫斯基，加上作客緣故，攻勢不算多，但一次足以致命；26分鐘，因為卡馬雲加在後場傳球失誤，費倫托利斯搶到皮球組織反擊，交給插上的基斯爾入禁區，其射門雖被出迎的古圖奧斯擋出，但省中回防的米列達奧彈回網內，而拿祖費蘭迪斯又在門前解圍踢空氣。球證原本吹入球越位不計，但後來經VAR審核後，判入球有效。其後皇馬在下半場亦無法扭轉敗局，最終在主場以0:1敗陣。

安察洛堤明諷宿敵踢守勢波

皇馬領隊安察洛堤賽後直言對巴塞隆拿的踢法感意外，顯然是諷刺對方踢守勢波：「撇開戰果，這是我們所想要踢出的水平，而這予我們在次回合打下一支強心針。我們沒予巴塞隆拿隨心所欲，對我們而言是好現象，我們就是要（下月在次回合魯營再戰）重覆去做。」被問到巴塞是否值得贏波時，他斷言說：「不，顯然易見，我們有過機會，從壓逼方面的表現而言，這是皇馬其中最出色的比賽。」



有別於平時，巴塞今仗控球時間少，甚至呈守勢，教練沙維認為這是因時制宜：「今天對方在控球方面是主導了，然而比賽講求不同範疇。要奪取卻奧斯及摩迪腳下球殊非易事，但防守是球賽的一部份。」