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體育
2024-12-09 17:31:00

西沙GO PARK辦亞洲首屆桌上排球賽 蕭昌鴻盼為香港排球注入活力

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全亞洲首個桌上排球（Teqvoly）賽事「Taste The Game」在西沙GO PARK上演。

全亞洲首個桌上排球（Teqvoly）賽事「Taste The Game」在西沙GO PARK上演。

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全亞洲首個桌上排球（Teqvoly）賽事「Taste The Game」，上周六（12月7日）於西沙GO PARK上演，賽事共吸引逾300名市民到場觀戰。是次比賽更邀請到國際桌排球協會秘書長Ishtván Döbrei出席，而Teqvoly香港區營運總監兼前男子排球港隊隊長蕭昌鴻則表示，希望明年能夠見到香港桌上排球代表隊的出現。

「Taste The Game」賽事由TeqvolyHK舉辦，以夢幻的粉紫色作為運動主調，是香港以至全亞洲地區首次舉辦的桌上排球比賽，同時香港亦是首個有桌上排球球員和球證的亞洲地區。「Taste The Game」特色是集比賽元素和嘉年華元素於一身，當日除了有連場精彩賽事，包括男子雙人、男女混合比賽，亦設有攤位遊戲和DJ表演。至於萬眾矚目的壓軸重頭戲，由顧定軒、楊天宇、黃凱逸、「波仔 Boris」等四位熱愛排球運動的明星KOL組成的明星隊，對決由蕭昌鴻、袁思偉、趙彥嵐、梁浩賢、戴錦鋒組成的甲一龍隊，經過一番激戰後最終由甲一龍隊技高一籌，奪得冠軍殊榮。

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「Taste The Game」賽事由TeqvolyHK舉辦，以夢幻的粉紫色作為運動主調。 Teqvoly香港區營運總監兼前男子排球港隊隊長蕭昌鴻表示，希望明年能夠見到香港桌上排球代表隊的出現。 是次比賽邀請到國際桌排球協會秘書長Ishtván Döbrei出席。 重頭戲明星表演賽，由熱愛排球運動的明星運動員對戰甲一排球龍隊。 經過一番激戰後最終由甲一龍隊技高一籌，奪得冠軍殊榮。 蕭昌鴻指今次活動舉辦得十分圓滿，有賴GO PARK Sports場地贊助、人氣品牌日月按摩、Carlsberg等贊助商的支持，以及義工們的付出和市民到場參與。 蕭昌鴻認為桌上排球需要佔用的空間很少，非常適合在香港推行。 賽事共吸引逾300名市民到場觀戰。

蕭昌鴻讚桌上排球佔用空間少

Teqvoly香港區營運總監兼香港專業排球學校（HKEVA）創辦人蕭昌鴻認為：「桌上排球有別於傳統排球般對身高和體型有特定要求，亞洲人在靈活和敏捷度上，反而相對會比較有優勢。而且這項新興運動需要佔用的空間很少，非常適合在香港推行，因此我嘗試將這項運動引入香港，希望為香港排球界注入新活力！」蕭昌鴻期望日後會舉辦更多的桌上排球比賽，甚至香港明年會有屬於自己的桌上排球代表隊。

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