西沙GO PARK辦亞洲首屆桌上排球賽 蕭昌鴻盼為香港排球注入活力

全亞洲首個桌上排球（Teqvoly）賽事「Taste The Game」，上周六（12月7日）於西沙GO PARK上演，賽事共吸引逾300名市民到場觀戰。是次比賽更邀請到國際桌排球協會秘書長Ishtván Döbrei出席，而Teqvoly香港區營運總監兼前男子排球港隊隊長蕭昌鴻則表示，希望明年能夠見到香港桌上排球代表隊的出現。

「Taste The Game」賽事由TeqvolyHK舉辦，以夢幻的粉紫色作為運動主調，是香港以至全亞洲地區首次舉辦的桌上排球比賽，同時香港亦是首個有桌上排球球員和球證的亞洲地區。「Taste The Game」特色是集比賽元素和嘉年華元素於一身，當日除了有連場精彩賽事，包括男子雙人、男女混合比賽，亦設有攤位遊戲和DJ表演。至於萬眾矚目的壓軸重頭戲，由顧定軒、楊天宇、黃凱逸、「波仔 Boris」等四位熱愛排球運動的明星KOL組成的明星隊，對決由蕭昌鴻、袁思偉、趙彥嵐、梁浩賢、戴錦鋒組成的甲一龍隊，經過一番激戰後最終由甲一龍隊技高一籌，奪得冠軍殊榮。