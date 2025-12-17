西班牙國王盃｜巴塞隆拿作客擊敗丙組隊　拉舒福特有波入

西班牙國王盃的32強賽事，西甲榜首的巴塞隆拿作客去到第3級聯賽球隊的CD瓜達拉哈拉。賽前因為看台問題的擾攘延遲開賽，不過巴塞在安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）及拉舒福特（Marcus Rashford）的入球，以2:0勝出。

賽前因為市政府不允許球迷進入主隊臨時設置的新看台而令比賽未能開始，在新看台設置後，令這個原本容納不足6,000人的球場，增至8,000個座位。面對這支丙組隊，達史特根取得（Marc-Andre ter Stegen）今季首次的上陣機會，而巴塞仍派出耶馬爾（Lamine Yamal）這星級球員上陣。不過巴塞還是去到76分鐘，才由基斯坦臣把握角球攻勢為球隊打破悶局。之後拉舒福特90分鐘接應耶馬爾的助攻，推過門將射入，為巴塞贏到2:0。