西班牙國王盃｜皇家馬德里作客險勝丙組隊　麥巴比差1球追平C朗紀錄

西班牙國王盃，上屆亞軍的皇家馬德里在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度下，以3:2險勝第3級聯賽隊伍的塔拉韋拉。而麥巴比亦以58個入球，追近基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在皇馬單年59個入球的紀錄。

上屆決賽不敵巴塞隆拿，皇馬在這場32強，作客西班牙第3級聯賽的塔拉韋拉，主帥的沙比阿朗素（Xabi Alonso）與聯賽對比作出了10個的變動。但是卻要到41分鐘才因為一個12碼，由麥巴比操刀射入而領先。在上半場的補時，再因為對手的烏龍波，半場皇馬領先2:0。手執2球的皇馬下半場大部份時間都未能把握到機會，更在80分鐘被主隊追回一球。不過88分鐘麥巴比在禁區射入，為皇馬再度拉開比數。但是塔拉韋拉在補時1分鐘又追多球，不過皇馬維持3:2的比數完場，晉身16強。