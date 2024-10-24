西班牙地區女子聯賽出現兩跨性別球員　女轉男治療5年仍准參賽

根據西班牙《馬卡報》的報道，來自西班牙低組別球會歐霸體育會的兩名球員，蘭路絲（Alex Alcaide Llanos）及拉比娜（Nil Alcon Labella），她們為球隊在上周末對上特拉薩。不過從比賽的相片，見到二人臉上清楚長有鬍鬚，因此引起了跨性別人士參與女子賽事的爭議，該場比賽歐霸體育會贏特拉薩3:1，而蘭路絲亦取得入球。

根據蘭路絲表示，自己已接受荷爾蒙的治療5年，不過仍未獲准參與男子的比賽，至於拉比娜何時開始接受治療就未有交代。當地的議員就批評：「我們特拉薩的女孩，她們輸給歐霸體育會，因為他們的對手有兩個，長鬍子但被考慮為女性的人。過去數十年來我們為體育地位而抗爭，卻因為邪惡的性別意識形態抹殺了我們的存在。我們現在由有病人的管治。」

被禁止參與男子組賽事

不過歐霸體育會就發聲明維護兩名球員：「鑑於一些針對兩名女子預備隊球員的暴力行為，我們歐霸體育會對那些恐懼跨性別者及LGBT的任何形式暴力說不。經過長時間的歷史，我們體育會是站在體育精神、公平競技及遵守現行的體育規範。我們會為所有人的生活權利以及免受任何形式暴力影響生活而努力及奮鬥。」蘭路絲在過去曾表示：「只要我的身分證仍展示為『F』女性，我就得在代表我的性別去比賽。我很早已轉變我的身體，但沒有改變很多。我一直都是這個男性的身體，而荷爾蒙之後為我塑造肌肉，但沒長多肌肉。在我覺得自己有優勢的時候，我會退出，站到一旁。」