西班牙女足球員被對手批不雅　為爭位伸手摸下身

正當女足世界盃期間，西班牙足協主席強吻球員案件仍在審理，在周日舉行的女子聯賽愛斯賓奴對巴塞隆拿的打吡戰，在比賽的第15分鐘一次的死球機會，莉安與愛斯賓奴的哥倫比亞女足國腳卡拉卡絲（Daniela Caracas）爭位時發生口角，莉安隨即伸手觸摸卡拉卡絲下陰。有關影片事後在社交媒體，愛斯賓奴就事件提出抗議並表示「極度不滿及譴責」，並指卡拉卡絲「遭數以百計的社交媒體侮辱」。

西班牙女子足球又發生性騷擾事件，不過今次被指控是女足球員。西班牙女子聯賽的球隊愛斯賓奴指控，巴塞隆拿的瑪比莉安（Mapi Leon）在周日（9日）進行的比賽，對旗下球員作不雅動作。

然而巴塞女足的莉安在周一（10日）否認自己犯錯：「我從來沒有，也無意侵犯我同行卡拉卡絲的私隱。從影像顯示的，只是一個戲弄的動作，當她故意觸碰我，然後我摸她的腿，並在碰撞中說『你想怎樣』。」她再解釋：「那沒有接觸到她的私密部位，也沒有這意圖。我重申，這只不過是比賽的一部份，並不值得如此受注視。」

愛斯賓奴批評不能接受

不過愛斯賓奴在球會的網頁聲明譴責：「這種行為我們認為是不能接受，並不可忽視。儘管卡拉卡絲無法即時作出反應，不過後來，她意識到所發生的事情，並了解到這舉動的嚴重性，只是選擇不做出憤怒的反應，以免受到紀律處分和對球隊造成傷害。」球會又關注卡拉卡絲受到的網上攻擊，並指：「我們譴責有關攻擊，而不是關注這行為之上。部份媒體將注意力分散在無關痛癢的事情之上。」在該場比賽，巴塞以2:0勝出，並繼續在榜首領先。而愛斯賓奴在西班牙的女子聯賽16隊中排13。