西班牙女足要求炒教練　15球員聯署威脅退出國家隊

西班牙女子國家隊蘊釀兵變。西班牙足總發聲明表示，收到有15名女足球員的電郵，指控女足主帥維達（Jorge Vilda）若繼續領軍，會影響球員的心情及健康，並以退出國家隊作威脅。不過西班牙足總仍支持維達，並指要求超越球員的權力，呼籲球員回歸訓練。

西班牙足總在周四（22日）發表聲明，承認收到來自女足球員的電郵：「西班牙足總可以確定，在今日我們收到15封來自15名女子國家隊的球員電郵。他們聲稱目前的狀況『明顯』影響她們的情緒以及健康，而如果沒有改變，她們會退出西班牙國家隊。」

然而西班牙足總未有屈服，表示：「西班牙足總不打算容許球員質疑國家隊教練及教練團的持續性，而且有關的決定也不在他們權力範圍。」西班牙足總更指，球員拒絕徵召會被視為嚴重違反紀律，並可能面對2至5年被取消資格。

傳不涉及女子金球獎得主

美國體育媒體ESPN表示，據消息人士指出，球員對維達在處理受傷球員的方法，更衣室內的氣氛以及維達的選人和訓練都感到不滿。而西班牙方面未有公布15名球員身分，但表示球員只有歸隊「承認自己的過失及尋求寬恕」。西班牙傳媒指15名球員中，不包括女子金球獎得主的Alexia Putellas。

維達在2015年接手西班牙女足，不過及後已被球員指控他曾以言論侮辱球員。而西班牙女足在今年夏天的歐國盃，八強不敵最後冠軍的英格蘭。