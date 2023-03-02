西班牙盃｜國家打吡 皇馬強陣迎巴塞

皇馬強陣，誓攞頭彩！「銀河艦隊」皇家馬德里今晚香港時間深夜，於班拿貝舉行的西班牙盃4強首回合，迎戰缺少受傷射手羅拔利雲度夫斯基的巴塞隆拿(03/03 04:00)，誓先發制人，向四冠王之路繼續進發。
皇馬雖然剛戰在西甲的馬德里打吡，僅1比1逼和馬體德里體育會，5連勝斷纜，但另一邊廂的「一哥」巴塞隆拿，爆大冷0比1喪師弱旅艾美利亞，連同歐霸受挫曼聯出局，錄得連敗，突陷小低潮。此消彼長，在西甲落後巴塞收窄至7分，而皇馬連同上月捧走世冠盃，加上尚有聯賽、歐聯及今戰的西盃可爭，仍可追逐四冠王。
巴塞上仗輸波更傷了首席射手羅拔利雲度夫基，連同中場柏迪及上圈致勝功臣奧士文尼迪比利倦勤，鋒力大削；相反同樣是上一圈氣走馬體會的功臣之一、皇馬鋒將洛迪高高斯已傷愈回歸操練，令大軍僅餘守將阿拉巴及費蘭特文迪兩位傷兵，今夜主隊贏波行情當然看漲。皇馬主帥安察諾堤說：「現時西班牙盃是最重要，因為我們接近捧盃，尚有270分鐘比賽。若我們踢得好，就可以勝出。」皇馬中場大將莫迪歷將在緊接的西甲鬥貝迪斯停賽，今場盃賽若擔正可盡踢，加上前線賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞狀態回勇，戰力看高一線。
近兩次國家打吡各勝一仗
今夜亦是第252場國家打吡，今屆聯賽首循環，皇馬主場勝3比1；但年初在沙特阿拉伯舉行的西超盃，巴塞決賽還以顏色，贏對手3比1封王。兩軍將在35天內再碰頭3次，包括西甲次循環及西盃準決賽次回合，餘下兩戰俱在巴塞魯營決戰。
巴塞周初公布上陣31次入25球的「羅拔」左腳腿筋受傷，但未有透露詳情，領隊沙維寄望20歲的安素法迪，能趕及「操起」今場掛帥，而費倫托利斯可夥拍拉芬夏比洛尼及加維攻堅，中場則有布斯基斯壓陣，望終止球隊跌勢。
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