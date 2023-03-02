西班牙盃｜國家打吡 皇馬強陣迎巴塞

皇馬強陣，誓攞頭彩！「銀河艦隊」皇家馬德里今晚香港時間深夜，於班拿貝舉行的西班牙盃4強首回合，迎戰缺少受傷射手羅拔利雲度夫斯基的巴塞隆拿(03/03 04:00)，誓先發制人，向四冠王之路繼續進發。

皇馬雖然剛戰在西甲的馬德里打吡，僅1比1逼和馬體德里體育會，5連勝斷纜，但另一邊廂的「一哥」巴塞隆拿，爆大冷0比1喪師弱旅艾美利亞，連同歐霸受挫曼聯出局，錄得連敗，突陷小低潮。此消彼長，在西甲落後巴塞收窄至7分，而皇馬連同上月捧走世冠盃，加上尚有聯賽、歐聯及今戰的西盃可爭，仍可追逐四冠王。