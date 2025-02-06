西班牙盃｜巴塞強勢 有力再炒華倫

西班牙盃8強今晚上演尾兩場大戰，其中壓軸好戲是華倫西亞主場迎擊巴塞隆拿。兩軍早前在巴塞主場交手踢西甲，結果「地上最強」毫不留情大炒「蝙蝠兵團」7比1，反映雙方實力懸殊；今夜再遇，雖然華倫得享主場之利，但在陣容不整兼信心不足下，預計只能求輸少當贏，客勝穩開。 (球賽編號FB7125，2月7日04:30開賽)
踏入2025年開始，巴塞傷兵逐漸回歸，戰力得以回到高位，結果戰績也出現回升；各項賽事近9場錄得了7勝2和佳績，尤其剛戰西甲以1比0小勝艾拉維斯之戰，原來已是他們自去年11月起的首場聯賽不失球賽事。
在防守上發揮找回信心與狀態，讓球隊無後顧之憂；巴塞鋒線在天才小將耶馬爾與大勇的拉芬夏比洛尼，以至經驗老到的射手王羅拔利雲度夫斯基組成的進攻鐵三角，無堅不摧。巴塞攻守兼備，球隊上下也決心在今季贏盡各大錦標，今場遇弱要贏波闖關，向自2020/21年度再捧西盃之路繼續進發，應無難度。
華倫或要分心留力護級
對手華倫目前在西甲位列尾二，仍要為護級苦苦掙扎，如今要分心在西盃挑戰勁旅巴塞，只怕有心無力。主帥哥比蘭會否選擇留有以待，在之後聯賽迎擊雷加利斯亦未可料。
球隊箭頭曉高杜路上仗傷出，原定可頂上擔正的丹尼高美斯已離隊投西乙利雲特，或改由烏馬沙迪掛帥，要偷襲巴塞亦有心無力。即使由波圖借用的新兵艾雲謝美已可候命，也是適應需時，球隊地頭硬碰強敵，更恐怕會再一次大敗。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會