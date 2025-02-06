西班牙盃｜巴塞強勢 有力再炒華倫

西班牙盃8強今晚上演尾兩場大戰，其中壓軸好戲是華倫西亞主場迎擊巴塞隆拿。兩軍早前在巴塞主場交手踢西甲，結果「地上最強」毫不留情大炒「蝙蝠兵團」7比1，反映雙方實力懸殊；今夜再遇，雖然華倫得享主場之利，但在陣容不整兼信心不足下，預計只能求輸少當贏，客勝穩開。 (球賽編號FB7125，2月7日04:30開賽)

踏入2025年開始，巴塞傷兵逐漸回歸，戰力得以回到高位，結果戰績也出現回升；各項賽事近9場錄得了7勝2和佳績，尤其剛戰西甲以1比0小勝艾拉維斯之戰，原來已是他們自去年11月起的首場聯賽不失球賽事。