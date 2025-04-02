西班牙盃｜強陣出擊 巴塞勢挫馬體會

萬眾矚目的西班牙盃4強次回合大戰，馬德里體育會返主場鬥巴塞隆拿，今晚深夜上演，首回合激戰後打和4比4。「地上最強」巴塞今場會有王牌前鋒拉芬夏比洛尼復出，以該隊近期各項賽事連勝的氣勢，今場仍可秤先。(球賽編號FB9682，4月3日03:30開賽)

巴塞首回合「捉到鹿不識脫角」，在一度反超前4比2下，竟在尾段連失兩球，打和4比4。但論近況，巴塞卻是完全秤先，自該役和波之後，巴塞一口氣在歐聯及西甲等打下了6連勝，射手羅拔利雲度夫斯基剛戰西甲又梅開二度，繼續在西甲射手榜帶出，36歲高齡卻依舊勇猛如昔。