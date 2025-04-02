西班牙盃｜強陣出擊 巴塞勢挫馬體會

萬眾矚目的西班牙盃4強次回合大戰，馬德里體育會返主場鬥巴塞隆拿，今晚深夜上演，首回合激戰後打和4比4。「地上最強」巴塞今場會有王牌前鋒拉芬夏比洛尼復出，以該隊近期各項賽事連勝的氣勢，今場仍可秤先。(球賽編號FB9682，4月3日03:30開賽)
巴塞首回合「捉到鹿不識脫角」，在一度反超前4比2下，竟在尾段連失兩球，打和4比4。但論近況，巴塞卻是完全秤先，自該役和波之後，巴塞一口氣在歐聯及西甲等打下了6連勝，射手羅拔利雲度夫斯基剛戰西甲又梅開二度，繼續在西甲射手榜帶出，36歲高齡卻依舊勇猛如昔。
此外，巴西前鋒拉芬夏比洛尼自國際賽回歸後，連續兩場聯賽缺陣，包括上仗大炒基羅納時，因身體感覺欠佳未有披甲；但消息指他今戰復出的機會樂觀，將與羅拔利雲度夫斯基及天才翼鋒耶馬爾合組最強鋒線，有力延續近年造訪馬體會累計3連勝的出色往績。
馬體會剛戰西甲僅與愛斯賓奴打和1比1，在各項賽事近5場只得1勝1和3敗。球隊在歐聯出局，於西甲爭霸下風，西盃已成該隊爭冠的最大希望；然而主帥施蒙尼已表明會繼續以盃賽門將祖安梅素取代奧比歷把關，或成防線隱憂。
馬體會中場迪保羅及前鋒祖利安艾華利斯，今場復任正選；中堅拿洛文特上仗聯賽被提早收起，亦已證實無礙，但球隊近況欠佳，今場縱有主場之利亦難逞強，寧撐巴塞客勝。
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