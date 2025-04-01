西班牙盃｜皇蘇焗攻 難擋銀河艦隊

西班牙盃4強次回合，今晚由皇家馬德里主場迎戰皇家蘇斯達。首回合皇馬以1比0小勝，實力次一皮的皇蘇如今需要焗攻，面對大勇的「銀河艦隊」只怕危機重重，主勝必捧。(球賽編號FB9683，4月2日03:30開賽)
皇馬首回合憑小將安迪歷(Endrick)一箭定江山，當日射手基利安麥巴比未有上陣；但這位法國射手近期腳風大順，剛戰西甲又梅開二度，將個人今季在球會入球數字累積增加至33球，追平了皇馬傳奇基斯坦奴朗拿度首季效力的紀錄，今場將會擔正出擊，力爭破紀錄，鬥志如虹。
此外，皇馬主帥安察洛堤為確保先入西盃決賽，上仗聯賽將多位主力包括前鋒雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、中場費達歷高華維迪與曹亞文尼都收作後備；各人只在中後段登場，得以保留體力在今場搏殺，季尾續向歐聯、西甲及西盃三線進發。
皇蘇剛戰西甲以2比1險勝包尾的華拉度列，只是該隊在各項賽事近7場首勝，狀態明顯未在勇境。當然，球隊今場好消息是前鋒巴倫尼特斯亞聯賽坐波監後，今場可以復出候命，防線重心阿古特據報亦已傷愈。問題是客軍今季進攻發揮差，即使箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)上仗聯賽又入波，一樣欠缺可靠，冰島射手奧斯卡臣(Oskarsson)又受腸胃炎困擾。球隊計聯賽作客錄得近6戰1和5負劣績，今夜面對皇馬強力反擊，只怕要再輸一場。
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