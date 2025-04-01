西班牙盃｜皇蘇焗攻 難擋銀河艦隊

西班牙盃4強次回合，今晚由皇家馬德里主場迎戰皇家蘇斯達。首回合皇馬以1比0小勝，實力次一皮的皇蘇如今需要焗攻，面對大勇的「銀河艦隊」只怕危機重重，主勝必捧。(球賽編號FB9683，4月2日03:30開賽)

皇馬首回合憑小將安迪歷(Endrick)一箭定江山，當日射手基利安麥巴比未有上陣；但這位法國射手近期腳風大順，剛戰西甲又梅開二度，將個人今季在球會入球數字累積增加至33球，追平了皇馬傳奇基斯坦奴朗拿度首季效力的紀錄，今場將會擔正出擊，力爭破紀錄，鬥志如虹。