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體育
2024-01-11 13:20:52

西班牙超級盃｜皇家馬德里加時挫馬德里體育會　兩隊120分鐘入八球（附比賽精華）

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祖斯奴加時建功為皇馬反先。(路透社)

祖斯奴加時建功為皇馬反先。(路透社)

在沙特阿拉伯進行的西班牙超級盃，四強上演馬德里打吡。結果皇家馬德里在90分鐘迫和馬德里體育會3:3後，加時連入兩球，以5:3擊敗馬體會晉身決賽。

西超盃在擴至4隊之後，比賽繼續在沙特阿拉伯進行。皇馬與馬體會在首圈相遇。不過聯賽第5位的馬體會，在6分鐘先由馬里奧靴莫素（Mario Hermoso）接應角球頂入領先。皇馬要到20分鐘，才由魯迪格（Antonio Rudiger）同樣接應角球追平。（Ferland Mendy）在29分鐘接應丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）傳送，門前後腳撞入，為皇馬反先。只是基沙文（Antoine Griezmann）在37分鐘禁區頂的妙射，為馬體會半場追平2:2。

靴莫素的頭槌為馬體會取得領先。(路透社) 基沙文為馬體會一度追平2:2。(路透社) 巴謙戴亞斯快過馬體會門將射入空門。(路透社) 皇馬在西超盃四強，加時擊敗馬體會。(路透社) 皇馬在西超盃四強，加時擊敗馬體會。(路透社) 皇馬在西超盃四強，加時擊敗馬體會。(路透社)皇馬在西超盃四強，加時擊敗馬體會。(路透社)

換邊後雙方繼續互攻，馬體會藉一次傳中，皇馬門將出迎，卻拍落隊友魯迪格改變方向入網，馬體會78分鐘又領先。只是皇馬在85分鐘的反擊，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）左路單刀，被門將擋出後，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）避過兩個守將起腳又被護士門，可是之後丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）還是補中，令皇馬法定時間追和3:3。

比賽需要進入加時，祖斯奴（Joselu Mato）在116分鐘接應隊友傳中，頭槌頂落地反彈笠過門將，令皇馬領前。馬體會之後空群出擊下，被皇馬補時的反擊，由巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）快門將一步射空門，令皇馬以5:3勝出。將會晉身下周日（14日）的決賽，對手會是巴塞隆拿或奧沙辛拿。

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