西班牙超級盃｜皇家馬德里輕取馬略卡　賽後職球員爆混戰

在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，皇家馬德里在下半場連入3球，以3:0輕取馬略卡，將會與巴塞隆拿在決賽爭冠。而皇馬職球員在賽後與馬略卡爆衝突。
上屆冠軍的皇馬，面對上屆西班牙國王盃亞軍的馬略卡，皇馬上半場其實有多次機會，不過未有好好把握，雙方半場互無紀錄。換邊後皇馬在63分鐘一次的攻勢，球隊三番四次的射門，不是門將撲出就被守將擋住，然而皮球落在祖迪比寧咸（Jude Bellingham）腳下，由他射入領先。之後比賽直到補時的3分鐘，馬略卡守將的華爾贊特（Martin Valjent）出腳攔截卻令皮球反彈入網，而洛迪高高斯（Rodrygo）在2分鐘再下一城，令皇馬輕取3:0。皇馬會與巴塞在周日（12日）的決賽爭奪冠軍，過去巴塞贏過14次，而皇馬就只得13次。
安察洛堤指兩隊球員衝突是不必要
另外在比賽後，兩隊職球員發生衝突，皇馬主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）就批評這樣的事件其實沒有必要。據報主要是因為馬略卡的守將柏保路馬菲奧（Pablo Maffeo）在比賽中頻繁滋擾皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Junior），祖寧咸及魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）之後與馬菲奧衝突，安察洛堤隨即走入球場讓球員冷靜。
他表示：「我嘗試與馬菲奧冷靜一點，我走到球場是協助停止衝突。球員們是有點不高興，但到最後沒出現事件。」他再指：「這衝突是不必要的。比賽已結束，我不想批評我的球員或馬略卡球員，但這對兩隊都沒必要的。」