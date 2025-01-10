西班牙超級盃｜皇家馬德里輕取馬略卡　賽後職球員爆混戰

在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，皇家馬德里在下半場連入3球，以3:0輕取馬略卡，將會與巴塞隆拿在決賽爭冠。而皇馬職球員在賽後與馬略卡爆衝突。

上屆冠軍的皇馬，面對上屆西班牙國王盃亞軍的馬略卡，皇馬上半場其實有多次機會，不過未有好好把握，雙方半場互無紀錄。換邊後皇馬在63分鐘一次的攻勢，球隊三番四次的射門，不是門將撲出就被守將擋住，然而皮球落在祖迪比寧咸（Jude Bellingham）腳下，由他射入領先。之後比賽直到補時的3分鐘，馬略卡守將的華爾贊特（Martin Valjent）出腳攔截卻令皮球反彈入網，而洛迪高高斯（Rodrygo）在2分鐘再下一城，令皇馬輕取3:0。皇馬會與巴塞在周日（12日）的決賽爭奪冠軍，過去巴塞贏過14次，而皇馬就只得13次。