西班牙足協主席強吻女球員　性侵罪成罰款逾萬歐元(更新)

2023年女足世界盃的決賽，西班牙擊敗英格蘭奪得冠軍後，西班牙足協主席盧比利斯（Luis Rubiales）在現場強吻主將靴莫素（Jennifer Hermoso），被法院裁定性侵罪名成立，罰款1萬800歐元，並向靴莫素支付3000歐元賠償，以及一年內不得接觸或接近靴莫素200米範圍內。 脅迫罪名不成立 事發在2023年西班牙奪得女足世界盃的頒獎禮上。盧比利斯強吻靴莫素的嘴唇，及後聲稱獲雙方是你情我願，惟遭對方否認。盧比利斯事發後三星期辭任足總主席。靴莫素出庭作證，表示感到不受尊重，又指在壓力下拍攝錄影，試圖淡化強吻事件。除了性侵罪名，盧比利斯與西班牙足總三名前成員被控脅迫靴莫素。檢察官要求判處盧比利斯與入獄兩年半。法官最後裁定四人脅迫罪名不成立。

2023年女足世界盃的決賽，西班牙擊敗英格蘭奪得冠軍後，西班牙足協主席盧比利斯（Luis Rubiales）因為在現場強吻主將的靴莫素（Jennifer Hermoso）而引起的爭議，本月3日在馬德里開始聆訊。其中靴莫素在庭上批評盧比利斯將她人生最快樂的一日玷污。 女足冠軍功臣：人生最快樂一日遭玷污 在2023年8月，西班牙在女足世界盃的決賽擊敗了英格蘭奪冠，盧比利斯在頒獎時強吻靴莫素事件而令賽事蒙上污點，盧比利斯最後不單被迫下台，就他被指性侵的指控，正式在西班牙的法院展開。靴莫素首日出庭作證，她表示：「我知道我被高層吻了，而這不應該在公眾地方或是工作環境中出現。我認為這玷污了我人生最快樂的一日。直到今日，我的人生好像還在等待的狀況，說實在我沒法自由自在的生活。」

在首日聆訊中，靴莫素亦透露在事後西班牙引起大規模抗議期間，盧比利斯反而向靴莫素施壓，要求這位現時34歲的女足功臣作出聲明為事件降溫。靴莫素指：「我跟他說不，我不打算去做任何事降溫。」有關的聆訊會到本月的19日，而盧比利斯要到12日才出庭作供。