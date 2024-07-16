西班牙4度奪歐國盃 耶馬爾：夢想成真

憑後備入替的奧耶沙巴爾完場前4分鐘入波，西班牙在歐國盃決賽以2比1險勝英格蘭，創紀錄歷來第4度捧盃。今戰半場傷出的洛迪卡斯簡迪賽後獲選為賽事最佳球員、天才新星耶馬爾則獲選為賽事最佳年輕球員；至於神射手獎項則因賽會臨時改制，只計算總入球，「無冠射手」哈利卡尼得以與丹尼爾奧莫共6人(見表)並列獲獎。

尼高威廉斯︰延續至世界盃

尼高威廉斯賽後興奮表示：「我們成功了，歐洲冠軍，我們很興奮，希望可以延續至世界盃。」哥哥伊拿基威廉斯代表加納出賽，尼高如今卻成為了西班牙國家英雄，他賽後不忘感謝雙親：「是我父母受苦最多，才有現在的我，他們教我尊重與忠誠，我很開心，因我們創造了歷史。」至於剛在上周六度過17歲生日的耶馬爾則說：「夢想成真了，這是我可要求的最佳禮物。」自2001年起，西班牙男子國家隊及球會已連續在23項國際大賽決賽勝出；「狂牛」則在今夏7戰全勝(連加時計)，總入球15個也打破了在單一大賽的入球紀錄，盡見霸氣。

修夫基下台壓力大

成為史上首支在歐國盃接連奪亞的英格蘭，領軍8年的主帥修夫基，賽後未回應去留問題，只說：「雖然差距輕微，但我想西班牙是這賽事最佳球隊，奪冠實至名歸。我們奮戰至最後，球員們值得給予認同。這支球隊將一起繼續到世盃，甚至下屆歐國盃仍會有美好前景。」另邊廂，英格蘭名宿連尼加賽後已開腔要求「炒」修夫基，並建議邀請名帥高普接掌。