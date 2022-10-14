西甲國家打吡激鬥 賓施馬鬥羅拔

數當今球壇頂級長青射手，必是同是34歲的法國賓施馬及波蘭羅拔利雲度夫斯基；二人在香港時間周日晚上，將分別帶領西甲兩大班霸皇家馬德里及巴塞隆拿，在班拿貝球場上演的國家打吡碰頭(16/10 22:15)，正面交鋒兼助球會力爭西甲王座。

一年一度的金球獎得主誰屬，將於下周一揭盅，上屆帶領皇馬封王歐聯、西甲及助國家隊奪取歐國聯的賓施馬，全季攻入48球及15次助攻，奪獎幾無懸念。雖然賓施馬季初受傷患困擾，出賽率稍降，今屆西甲暫只入3球；但球隊開季不敗，戰績穩定，如今已完全康復的賓施馬，今場將再跟雲尼斯奧斯祖利亞組成「老少雙煞」，配合新星卡馬雲加、今季大熟的費達歷高華維迪及中場大將莫迪歷，必全進攻巴塞隆拿大門。

對手巴塞隆拿受到後防傷兵多打擊，剛戰歐聯主場僅和國際米蘭3比3，瀕臨出局邊緣；不過今夏加盟的兩屆世足先生羅拔利雲度夫斯基，重拾射門鞋，梅開二度，今屆連同聯賽已入14球，見證不老傳說。巴塞在聯賽暫以得失球差較佳壓同分的皇馬居首。教練沙維對球隊在歐聯表現不濟一力承擔，並希望球隊在其餘賽事包括西甲，保持堅毅及自信。不過球隊縱有大勇的羅拔壓陣，但上仗由狀態下滑的碧基拍卡士不足的艾利加西亞守中路明顯不穩，今仗作客面對前線更具級數的皇馬，一場入球騷勢所難免。