西甲激鬥｜大炒皇馬4蛋 沙維率巴塞大翻身

西班牙國家打吡，主隊榜首皇家馬德里恐慌性被巴塞隆拿大炒4球，兼全無還擊能力，巴塞更錄兩軍近7次交手以來首勝，可謂大翻盤。昔日「地上最強」在沙維接手領軍約4個半月後重建球隊風格，球員重拾信心，成巴塞救星。

巴塞去年夏天在球王美斯離隊後，於朗奴高文執教下，一度陷於困境，排名淪落中游，歐聯分組賽出局。球隊自去年11月初找來名將沙維回巢接掌帥印，這位一代傳奇中場重建球隊，再次啟用傳統「Tiki-Taka」踢法，從球員心理到隊形作重整，更成功「收服」陣內麻煩友奧士文尼迪比利，以至在年初引入失意阿仙奴的超級射手奧巴美揚，結果促成球隊近期強勢復甦。 事實上，巴塞在今場國家打吡佔盡優勢，全場控球率高達59%，全場15射10中框，皇馬在賓施馬缺陣下，攻力大減，全場9射4中框。巴塞最終在奧巴美揚梅開二度兼有助攻，加上朗奴阿拿奧祖與費倫托利斯各建一功下，大勝而回。當中奧巴美揚自加盟後上陣11場錄得9入球1助攻，奧士文尼迪比利連同今場2次助攻，近5次上陣交出7助攻，表現脫胎換骨，都是球隊大捷重生的關鍵。值得一提，奧巴美揚在為球隊埋齋後，更擺出經典漫畫《龍珠》的「瞬間轉移」動作慶祝，相當搞笑。

沙維：有能力與任何球隊較量 皇馬賽後仍以29戰66分續居榜首，帶離次席西維爾9分之多，爭標形勢依然大好，但巴塞則以28戰54分排第3，繼續向榜首雙雄進逼。沙維賽後滿意表示：「我們控制了整場比賽，球員就像一家人。我感到光榮與興奮，相信球迷也享受今戰，我們證明了是有能力與任何球隊較量。」