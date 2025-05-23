西甲煞科｜聚焦爭踢歐戰 切爾達爭勝「基」不可失

西甲今輪煞科，雖然冠軍早已由巴塞隆拿奪得，但其他歐戰席位，以至護級仍有價講。包括切爾達、華歷簡奴與奧沙辛拿3支分別排中上游球隊，只有兩隊可以進軍下屆歐洲賽；三隊明晚深夜均遇上打風流波球隊，贏鬥志之下，皆有力取勝，值得捧場。
目前以37戰52分排第7位的切爾達，今場將會作客13位的基達菲。基達菲上仗以2比1打敗馬略卡，終止6連敗走勢，但今場又由中場重心路爾斯米拿停賽；加上主力中堅杜明高斯杜亞迪因傷缺陣，陣容不整，戰力大減，面對可排強陣出戰、兼有隊長伊亞高艾斯巴斯復任正選的切爾達，只怕無力招架。切爾達今場贏波已可「達標」，目標鮮明，客場火力不缺，力足取勝。(球賽編號FB2175，5月25日03:00開賽)
華歷簡奴若贏波 來季晉歐戰
以51分排第8的華歷簡奴，壓軸一輪則是主場迎戰馬略卡，由於華歷簡奴現以較佳對賽成績，得以壓過同分排第9的奧沙辛拿；因此華歷簡奴今場只要贏波，亦穩得歐戰入場券。華歷簡奴上輪作客切爾達打硬仗都能贏2比1，盡顯決心，近4場聯賽3勝1和，就僅曾賽和大勇的貝迪斯；對手馬略卡近5場聯賽4敗，今場是例行公事，相信難當攔路虎。(球賽編號FB2171，5月25日03:00開賽)
奧沙辛拿作客去盡
奧沙辛拿作客艾拉維斯，前者聯賽連勝，狀態亦佳，為爭歐戰資格都不會保留；艾拉維斯同樣靠聯賽連勝，提早護級成功，球員鬥志或會鬆懈。(球賽編號FB2174，5月25日03:00開賽)西甲最後一個降班席位，將會落在愛斯賓奴或雷加利斯，前者暫時領先2分。
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