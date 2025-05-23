西甲煞科｜聚焦爭踢歐戰 切爾達爭勝「基」不可失

西甲今輪煞科，雖然冠軍早已由巴塞隆拿奪得，但其他歐戰席位，以至護級仍有價講。包括切爾達、華歷簡奴與奧沙辛拿3支分別排中上游球隊，只有兩隊可以進軍下屆歐洲賽；三隊明晚深夜均遇上打風流波球隊，贏鬥志之下，皆有力取勝，值得捧場。

目前以37戰52分排第7位的切爾達，今場將會作客13位的基達菲。基達菲上仗以2比1打敗馬略卡，終止6連敗走勢，但今場又由中場重心路爾斯米拿停賽；加上主力中堅杜明高斯杜亞迪因傷缺陣，陣容不整，戰力大減，面對可排強陣出戰、兼有隊長伊亞高艾斯巴斯復任正選的切爾達，只怕無力招架。切爾達今場贏波已可「達標」，目標鮮明，客場火力不缺，力足取勝。(球賽編號FB2175，5月25日03:00開賽)