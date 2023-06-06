西甲煞科｜賓施馬埋齋入354球別皇馬 沙地挖金

應屆金球獎得主賓施馬，在西甲煞科日射入12碼埋齋，以354個入球，結束在皇家馬德里的14年比賽生涯，據報將會轉投沙特聯賽冠軍球會伊蒂哈德(Al Ittihad)，來季或與昔日前線拍檔C朗效力的艾納斯(Al Nassr)打對台；而由於事出突然，主帥安察諾堤否認球會冷待這位球會傳奇，並稱球會日內將為他舉行歡送活動。

原以為這位35歲的法國射手，將自動續約多一季，但球會在煞科戰戰前數小時官宣，指效力期間為皇馬捧走25個重要錦標的賓施馬，季後以自由身離隊，外界估計賓施馬被沙特球會伊蒂哈德的逾1億歐元天價合約打動而提早離開皇馬，來季或於沙特與基斯坦奴朗拿度及美斯聚首。

在班拿貝鬥畢爾包的本季煞科戰，賓施馬仍戴上隊長臂章上陣，每次觸球都有球迷喝采，但最終戰至71分鐘靠隊友艾達米列達奧博得的12碼，他不負所託操刀中鵠，攻入本屆第19個西甲入球，即向主場球迷飛吻。安察諾堤隨即換出賓施馬，讓班拿貝球迷以雷動掌聲歡送他離場，球隊最終以1比1逼和對手；而另邊廂的馬德里體育會亦與維拉利爾2比2言和，令皇馬以1分壓倒馬體會保住亞軍，但以10分之差屈居巴塞隆拿之後，完成今屆賽事。

安帥賽後說：「他離隊令每人感到驚訝，但你可以理解。他在這4年跟我共事及在球會表現傑出，我由衷表示感謝。他在這間球會所做的一切，都是傳奇及令人難忘，長留球會的記憶裡。」球會在今場未有任何正式歡送儀式，但安帥解釋說：「未來幾天會安排一個歡送活動，但大家要明白他的性格非常害羞，不喜歡成為焦點，寧願在場上說再見。」