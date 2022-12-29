西甲重開｜馬體會鬥艾爾切求反彈 施蒙尼頭痕

在西甲上半季大落後的馬德里體育會，今晚香港時間深夜將在重開聯賽，主場鬥榜末的艾爾切；準備領軍出戰第601場的阿根廷名帥施蒙尼，誓要贏波振軍心保帥位。
過去10屆例入聯賽三甲、更是前屆盟主的傳統勁旅馬德里體育會，上半季表現接近「災難」；聯賽僅排第5、落後榜首巴塞隆拿13分，更洩氣是在歐聯分組賽包尾出局。踏入執教12個年頭的施蒙尼，在聯賽重開前的西班牙盃第3圈領軍作客鬥低組別阿倫泰羅，結果以3比1反勝，作為送給自己在馬體會領軍600場的賀禮。
施蒙尼帥位不穩 菲歷斯頻傳離隊
施蒙尼現時只差13場比賽，便可打破前帥阿拉干尼斯在馬體會的領軍紀錄；不過相信更大考驗會由今晚西甲重開起計算，事關球隊除季初戰績失色外，近期不斷傳出主將在下月離隊；23歲當打的巴西翼鋒馬菲奧斯根夏已率先「跳船」，下月以「先借後賣」方式投英超狼隊；主力前鋒葡萄牙的祖奧菲歷斯一直有消息會離隊。馬體會會長施里素雖向施蒙尼大派定丸，並說：「沒有人懷疑施蒙尼，亦沒有理由要懷疑他。」不過施蒙尼在西盃過關後說：「我會繼續努力直至離開球會那天，我希望球會上下繼續堅強，讓我們重拾季初稍為失去的動力，己隊一定要改善。」馬體會在小休前3場聯賽只得1分。
卡拉斯高莫拉達擔正攻堅
陣容上，世盃法國主力基沙文、阿根廷的守將拿侯爾盧斯路、中場迪保羅及前鋒安祖哥利亞據報已復操，今場隨時候命；而上仗西盃梅開二度的比利時翼鋒恩歷克卡拉斯高及射失12碼的西班牙箭頭艾華路莫拉達，今場將會擔正，今場必會全力攻堅，以包尾的艾爾切「祭旗」，重拾昔日聲威。
對手艾爾切上半季比馬體更「災難」，西甲14戰不勝僅得4分包尾，作客失球是西甲最多；今屆暫只有1個西甲入球的盧卡斯波爾，將會出任單箭頭，並由首席射手、入3球的皮亞米拿後上支援，攻不銳守不穩下，看來今場作客馬德里，難逃劫數。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)