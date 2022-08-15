西甲馬德里小打吡 馬體會鋒強必剋基達菲

西甲周一香港時間深夜上演首輪最後3場比賽，其中上屆衛冕失敗僅得季軍的馬體里體育會，將會在馬德里打吡作客鬥基達菲(16/08 01:30)。客軍今屆擁有回歸的艾華路莫拉達，配合傷愈的葡萄牙新星祖奧菲歷斯攻堅，在早前球會賽已顯示強大的鋒力，面對上屆聯賽中下游分子的基達菲，加上對賽呈一面倒優勢，今場應是不勝無歸。

上屆落後冠軍皇家馬德里多達15分的馬體會，今夏雖然有老牌射手蘇亞雷斯離隊，但球隊積極補入新血，艾華路莫拉達及中場沙爾尼古斯，分別由祖雲達斯及車路士借用後回歸，並重金由意甲烏甸尼斯簽入阿根廷右後衛拿侯爾莫連拿、基維辛迪翼鋒森美爾連奴及免費獲比利時中場韋素來投，實力大增。從早前打敗曼聯及大勝祖雲達斯的友賽所見，莫拉達及菲歷斯皆有出色表現兼有入球；配合法國前鋒基沙文、巴西馬菲斯根夏及阿根廷前鋒安祖哥利亞攻堅，鋒線可謂人才濟濟。

對手基達菲上屆驚險護級成功，今夏主要從皇馬買斷上季以借將身份効力、於西甲取得6球的前鋒馬約萊爾；而由列斯聯加盟的門將傑高卡斯拿今場有望以正選登場。球隊今夏頻頻約戰，但表現平平，火力尤其疲弱；加上對上15次西甲對賽，竟錄得1和14負，今場打吡戰縱有主場之利，但不被外界看好。

同晚另外兩場西甲，包括打頭陣的畢爾包迎戰馬略卡(15/08 23:30)及貝迪斯主場對艾爾切(16/08 03:30)。