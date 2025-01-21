西甲｜久保建英慘變中國人　華倫西亞球迷再起歧視爭議

西甲聯賽再引發球迷歧視風波，皇家蘇斯達在作客對華倫西亞的賽後，於社交媒體發放影片，指責華倫西亞的球迷針對該隊的日本前鋒久保建英，取笑他「中國人，張開眼吧」以及會對他放炸彈等言論，皇蘇發表聲明抗議，而華倫西亞隨後也與球迷「割蓆」。

在華倫西亞擊敗皇蘇的比賽後，皇蘇透過X平台發布影片，顯示在包括久保建英在內的皇蘇球員，在場邊進行熱身期間，看台上的華倫西亞球迷對久保及巴倫尼特斯亞（Ander Barrenetxea）作出針對性的歧視言論，當中包括向久保叫喊：「中國人，張開眼吧，你是中國人！」，同時他們也向巴倫尼特斯亞高叫把炸彈放在他身上等說話。皇家蘇斯達已表示向西甲賽會作出投訴。