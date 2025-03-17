西甲｜休息不足72小時 累極險勝 皇馬安察諾堤：最後一次

衛冕西甲的皇家馬德里在上周中歐聯激鬥至互射12碼，淘汰宿敵馬德里體育會後不足72小時，便要於聯賽再上戰場，最終又是驚濤駭浪反勝維拉利爾2比1。賽後主帥安察洛堤鬧爆西甲賽會安排不當，並兩次拒絕他們更改賽程的要求，讓球員休息不足玩命作賽；可是西甲賽會主席達巴斯(Tebas)卻強調從未收到皇馬申請延期，究竟誰是誰非？ 皇馬在歐聯踢走馬體會，球員身心俱疲，仍要頂硬上在聯賽繼續打衛冕戰；結果主場的維拉利爾在開賽7分鐘，便由祖安科夫建功領先，可幸皇馬其後站穩陣腳，靠基利安麥巴比梅開二度反超前，並多得門將泰拔高圖爾斯兩度救出對手必入球，保住3分，繼續跟巴塞隆拿及馬德里體育會，在季尾的爭霸路上纏鬥。

皇馬由月初開始，半個月內出戰5場，地獄賽程隨着國際賽期來臨，終寫上句號，可以回氣，但主帥「肥安」在賽後仍嬲爆表示：「能夠贏波多得球員的質素及投入，但他們總不能每次做到。我很憤怒，我們必須感謝所有球員由今年1月3日至今的所有付出，尤其是今天。我想這是我們最後一次在休息不足72小時便要作賽；我們曾兩次要求賽會改期，但甚麼事也沒有發生，這是最後一次！我們不會讓達巴斯傷害西甲。」

高圖爾斯

高圖爾斯：安排不尊重球隊及球員 門神泰拔高圖爾斯附和主帥的說法：「我明白西甲賽會不想將三強放在同一天作賽，但其實像英超或比甲亦會有超級星期天。如今的安排是對我隊及球員不予尊重，我們是可能會受傷離場。」射手基利安麥巴比更說：「隔兩天便比賽，我們連熱身也感到困難；但我們尊重球隊的會徽，奮戰至最後。」 對於皇馬的控訴，西班牙球員工會(AFE)表達全力支持，認為讓球員休息最少72小時，是對球員身心的保障；至於西甲賽會則回覆指，自上月25日定出賽程之後，皇馬一方直到賽前一天從未提出反對該安排。這場羅生門事件最終如何收科，有待事件繼續發酵。