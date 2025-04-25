西甲｜作客大比數不敵貝迪斯　華拉度列率先降班

由前巴西球星朗拿度（Ronaldo）擁有的西甲球會華拉度列，成為今季西甲首支降班隊伍。球隊周四（24日）作客以1:5不敵貝迪斯，今季聯賽僅得16分，提前5輪降落乙組。華拉度列球迷要求朗拿度撤出球會，批評他缺席之餘也沒有太關心球會。

西甲周四的賽事，貝迪斯在主場對華拉度列。在17分鐘洛迪古斯卡拉巴路（Jesus Rodriguez Caraballo）的入球，為聯賽排第5的貝迪斯打開紀錄。近14場聯賽輸13場的華拉度列，雖然有33分鐘追回一球，半場僅踢平1:1。然而在得失球差達到負57球的華拉度列，防守確實出現問題，65分鐘古祖靴南迪斯（Cucho Hernandez）為貝迪斯再度領先後，2分鐘艾斯高（Isco）為球隊拉開3:1。羅曼佩拉特（Romain Perraud）及伊薩蘇利（Abde Ezzalzouli）末段再各入一球，為貝迪斯大勝5:1。