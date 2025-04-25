西甲｜作客大比數不敵貝迪斯　華拉度列率先降班

由前巴西球星朗拿度（Ronaldo）擁有的西甲球會華拉度列，成為今季西甲首支降班隊伍。球隊周四（24日）作客以1:5不敵貝迪斯，今季聯賽僅得16分，提前5輪降落乙組。華拉度列球迷要求朗拿度撤出球會，批評他缺席之餘也沒有太關心球會。
西甲周四的賽事，貝迪斯在主場對華拉度列。在17分鐘洛迪古斯卡拉巴路（Jesus Rodriguez Caraballo）的入球，為聯賽排第5的貝迪斯打開紀錄。近14場聯賽輸13場的華拉度列，雖然有33分鐘追回一球，半場僅踢平1:1。然而在得失球差達到負57球的華拉度列，防守確實出現問題，65分鐘古祖靴南迪斯（Cucho Hernandez）為貝迪斯再度領先後，2分鐘艾斯高（Isco）為球隊拉開3:1。羅曼佩拉特（Romain Perraud）及伊薩蘇利（Abde Ezzalzouli）末段再各入一球，為貝迪斯大勝5:1。
馬體會3:0贏華歷簡奴
華拉度列賽後僅得16分，與護級區的艾拉維斯已有18分距離，餘下5場比賽全勝都不足以護級，提前降落乙組，是球隊7年內3次降班。不少華拉度列球迷在比賽中要求朗拿度出售球會。華拉度列今季已兩度易帥，並在2月由前球員的艾華路魯比奧（Alvaro Rubio）接掌領軍，他賽後表示：「我們沒有藉口。我們沒有表現出甲組的水平，我們需要負上責任，承認沒有做好所有事情。我們現在要重新站起來，有尊嚴地完成這個球季。」
至於贏波的貝迪斯聯賽以54分排第5，而西甲來季將有5隊可以出戰歐聯。同日其他比賽，聯賽第3位的馬德里體育會，主場迎戰華歷簡奴就以3:0取勝。