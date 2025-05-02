西甲｜內部兵荒馬亂 皇馬欲速不「達」

西甲本輪進入倒數5輪，早前西盃決賽敗走的皇家馬德里，面對四大皆空的危機，只餘爭取衛冕西甲的最後機會。形勢落後的「銀河艦隊」周日晚迎戰切爾達，已是許勝不許敗；但卻面臨內憂外患困境，加上對手來勢洶洶，寧捧受讓的切爾達。(球賽編號FB1236，5月4日20:00開賽)

皇馬目前以72分排在聯賽榜次席，落後「一哥」宿敵巴塞隆拿4分，已無退路；只是該隊上周在西盃決賽鬥巴塞，戰至加時輸2比3，隨着歐聯早前被阿仙奴「雙殺」出局，年初西超盃亦失手，正面臨四大皆空的重大危機。

皇馬內部正出現不少問題，防線重心魯迪格之前西盃決賽「發狂」領紅牌，事後被重判停賽6場，當然，這位德國悍將剛接受腳部手術，已提早收咧。至於同被罰停賽兩場的盧卡斯華斯基斯，可幸只須在下屆西盃執行刑期，聯賽可如常出賽；反而阿拉巴與費蘭特文迪兩名守將，近期又再加入十字軍，傷兵纍纍令防線大鬧兵荒，影響實力。