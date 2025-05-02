西甲｜內部兵荒馬亂 皇馬欲速不「達」

西甲本輪進入倒數5輪，早前西盃決賽敗走的皇家馬德里，面對四大皆空的危機，只餘爭取衛冕西甲的最後機會。形勢落後的「銀河艦隊」周日晚迎戰切爾達，已是許勝不許敗；但卻面臨內憂外患困境，加上對手來勢洶洶，寧捧受讓的切爾達。(球賽編號FB1236，5月4日20:00開賽)
皇馬目前以72分排在聯賽榜次席，落後「一哥」宿敵巴塞隆拿4分，已無退路；只是該隊上周在西盃決賽鬥巴塞，戰至加時輸2比3，隨着歐聯早前被阿仙奴「雙殺」出局，年初西超盃亦失手，正面臨四大皆空的重大危機。
皇馬內部正出現不少問題，防線重心魯迪格之前西盃決賽「發狂」領紅牌，事後被重判停賽6場，當然，這位德國悍將剛接受腳部手術，已提早收咧。至於同被罰停賽兩場的盧卡斯華斯基斯，可幸只須在下屆西盃執行刑期，聯賽可如常出賽；反而阿拉巴與費蘭特文迪兩名守將，近期又再加入十字軍，傷兵纍纍令防線大鬧兵荒，影響實力。
麥巴比仍受傷患困擾
此外，首席射手基利安麥巴比仍受足踝傷困擾，之前西盃決賽只能以後備披甲，今場能否擔正亦有疑問。再者，主帥安察洛堤熱傳跟巴西國家隊將會達成協議，下月會過檔接掌森巴兵團，更大大擾亂軍心。縱然皇馬之前聯賽3連勝，但場場僅勝1比0，今場要拿下3分亦不易。
中上游分子切爾達，剛戰聯賽大勝實力分子維拉利爾3蛋，而前戰作客巴塞隆拿亦僅負3比4，是該隊近5場聯賽作客唯一敗仗；射手保查艾利斯亞斯近期回勇，近兩仗聯賽入4球，與伊亞高艾斯巴斯的組合，經驗與質素兼備，周日晚攜手進攻班拿貝，絕對有突擊搶分能力。
另邊廂，巴塞先在明晚深夜作客包尾華拉度列，「地上最強」剛在歐聯3比3逼和國際米蘭，鋒力依然銳利；遇上篤定降班的華拉度列，不會留手，贏波易如反掌。(球賽編號FB1237，5月4日03:00開賽)
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