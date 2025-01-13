西甲｜分心盃賽 中堅停賽 皇蘇難贏「黃潛」

周一西甲獨腳戲上演中上游大戰，由皇家蘇斯達主場對維拉利爾。皇蘇歇冬前狀態回落，加上防線重心蘇比迪亞(Zubeldia)今場停賽，是沉重打擊；面對及時回勇的「黃潛」，「讓球主客和」皇蘇讓1球，寧捧[+1]客勝。(球賽編號FB6021，1月14日04:00開賽)

皇蘇在歇冬前最後兩仗西甲，先與拉斯彭馬斯悶和，繼而作客切爾達吞兩蛋狀態回落，至今聯賽18戰僅入16球，鋒線火力弱。球隊踏入新一年在西盃2比0贏丙組邦弗拉甸拿兩粒，但參考價值不高。至於皇蘇一向硬淨的防線，今場亦面對危機。該隊主力中堅蘇比迪亞累積黃牌夠數停賽；根據西媒指，皇蘇主帥恩馬奴爾正考慮是否以剛傷愈的阿古特(Aguerd)頂上，夥拍莊柏捷高(Pacheco)扼守中路，但二人均不擅踢左中堅；但若以阿列斯艾路斯當度(Elustondo)或莊馬田(Jon Martin)擔正，則嫌實力或經驗不足，同樣非可靠。

再者，皇蘇或要留力應付本周四晚西盃16強出戰華歷簡奴，皇蘇管理層已公開投訴賽期過密，不滿今戰西甲為何不難提早上演，可見皇蘇為爭盃，今場專注度或有偏差。