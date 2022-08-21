西甲｜卡斯米路成紅魔 皇馬靠「魔笛」

周六西甲對切爾達前夕，皇家馬德里「功勳」中場，30歲的巴西防中卡斯米路(Casemiro)，被曼聯達7,000萬英鎊的高價掘走，並將與中堅華拉利及基斯坦奴朗拿度，「皇馬故劍」重逢，圖挽救紅魔。

至於上屆歐聯及西甲盟主，則繼續靠主帥安察諾堤點兵打併，終以4比1，有驚無險作客擊敗切爾達，兩戰全勝得6分。

皇馬今仗由36歲老將莫迪歷(Modric)中場領軍，率新星22歲的曹亞文尼(Tchouameni)及19歲的卡馬雲加(Camavinga)，與對手爭奪中場；兩名新星明顯尚待磨練，但勝在活力十足，而皇馬開局未見明顯佔優，戰至14分鐘，才憑中堅阿拉巴(Alaba)在對手禁區內省中對手守衛達比亞「不貼身」的手臂而獲VAR判12碼球，由賓施馬(Benzema)操手射入。至23分鐘，皇馬中堅米列度奧，與對手爭頂時「手球」，艾斯柏斯(Iago Aspas)為切爾達射入12碼追平。

完半場前射入世界波

原本均勢的局面，在41分鐘，由莫迪歷打破，他於進攻左路高速引球至禁區頂，乘對手守衛走甩起腳，皮球即如以「魔笛」控制，彎向龍門右上角入網，令皇馬領先2比1完上半場。

換邊組安帥調整後，皇馬控制形勢，莫迪歷助攻雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，扭過門將射入；60分鐘，雲尼斯奧斯助攻費達歷高華維迪射成4比1。皇馬完場前再獲12碼球，但後備入替的夏薩特宴客，未能再添紀錄，以4比1擊敗切爾達。