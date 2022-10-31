西甲｜卻奧斯生涯首次領紅　皇馬主場遭基羅納迫和1:1

皇家馬德里周日（30日）西甲在主場失分，被基羅納逼和1:1，另外亦有中場大將卻奧斯（Toni Kross）在補時階段兩黃一紅，職業生涯第一次被驅逐離場。皇馬賽後12戰32分，以1分壓過巴塞隆拿，繼續排在西甲榜首。

剛剛得到金球獎加冕的法國射手賓斯馬（Karim Benzema）繼續缺陣，皇家馬德里由雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、洛迪高（Rodrygo）及費達歷高華維迪（Federico Valverde）組成進攻三叉戟，但上半場發揮一般，未創造出太多機會，而且對手基朗拿也表現出色，場上形勢平均，兩隊也各有一次中楣射門。

下半場戰局仍膠著，但基朗拿的反擊，比皇馬來得有威脅。主帥安察洛堤決定調動，以阿辛斯奧（Marco Asensio）入替卡馬雲加（Eduardo Camavinga），結果去到70分鐘，華維迪在右路禁區致命一傳，給雲尼斯奧斯門前鏟入，終於打破悶局。領先1球後的皇馬差點在3分鐘後擴大優勢，阿辛斯奧的禁區內轉身抽射，被對方門將近距離撲出，未能替球隊拉開紀錄，卻在78分鐘回防防守罰球時幫倒忙，被指禁區內犯手球，VAR通知球證後判罰12碼，由基朗拿老將史度安尼（Cristhian Stuani）操刀扳平1:1。

進入補時前，洛迪高獲良機，但入球被VAR判罰危險動作，侵犯了基朗拿門將，所以入球作廢。補時雖然長達9分鐘，但進入第1分鐘，卻奧斯兩黃一紅被逐，皇馬10人應戰無力改變形勢，痛失兩分，榜首優勢被縮窄，只領先次席的巴塞隆拿1分。